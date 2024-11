As razões que levaram o Centro de Controle Oncológico do Acre a ser referência no diagnóstico de câncer de mama e colo do útero

A atenção e o conhecimento sobre o próprio corpo podem fazer a diferença para que muitas mulheres não desenvolvam o câncer de mama e de colo do útero. No Acre, o Centro de Controle Oncológico (Cecon) é referência no diagnóstico.

A unidade especializada funciona durante todo o dia, das 7h às 18h, com agendamento prévio de dia e horário dos pacientes, seja para consulta, ou exames. Na área da mastologia, o Centro dispõe da melhor máquina da região, sendo um mamógrafo digital que entrega um bom diagnóstico.

As mulheres acima de 40 anos podem se dirigir ao centro para marcar a mamografia, ou também podem solicitar nas unidades Básicas de Saúde (UBS). Já paraas mulheres que possuam histórico de câncer na família, o médico pode solicitar o acesso à mamografia antes dos 40 anos.

“A mamografia é feita como forma de rastreamento ou de acompanhamento. Digamos que eu tenho uma série histórica na minha família. Então, consequentemente, eu tenho uma equipe médica, eu tenho o médico da minha família que faz esse acompanhamento, e então o médico solicita a mamografia, eu consigo fazer antes da idade exigida”, explicou a gerente-geral do Cecon, Muana Araújo.

E com esse cuidado com a saúde, Elisângela Rodrigues buscou fazer exames de rotina em sua filha, Camila Rodrigues, de 17 anos. Ela conta que após fazer um ultrassom em uma rede privada, o profissional a orientou a buscar o Cecon, para que a jovem fosse avaliada por uma mastologista e conseguisse o diagnóstico preciso.

Sobre a acolhida na unidade, Rodrigues destacou a humanização do serviço: “O atendimento aqui é muito bom. O médico mandou que buscássemos o Cecon para fechar o diagnóstico, e aqui a mastologista passou a biópsia e estamos retornando para receber. Espero que a gente não venha mais vezes. Mas, enfim, a doutora foi super atenciosa e carinhosa com ela”.

Mãe de oito filhos, Poliana Lustosa, 47 anos, conta que descobriu recentemente em uma mamografia a existência de nódulos. Com a descoberta, ela vem recebendo o acompanhamento contínuo da equipe da unidade.

“Há dois meses estou sendo muito bem acompanhada, por sinal. Eles são muito presentes. Sempre saio com o retorno já agendado. Em 2019 surgiu um nódulo, fiz a mamografia e no posto de saúde me disseram que não foi detectado a presença de nódulos. Com o exame feito este ano, o médico disse que eu tinha um nódulo e que ele não cresceu, ele continua do mesmo tamanho, mas não sei se é um nódulo maligno. Ainda vou fazer a biópsia e vim mostrar o resultado da ultrassonografia”, relatou Poliana.

No tocante aos atendimentos e profissionais disponíveis na unidade, a gerente do Cecon, Muana Araújo, destaca: “Estamos em uma curva ascendente de atendimentos, conseguimos também ampliar a nossa quantidade de profissionais especialistas. Hoje temos ginecologistas, mastologistas, radiologistas e patologistas em quantidade duplicada, ou seja, a gente consegue dar o resultado desses PCCUs mais rápido”.

Sobre as implementações para um melhor funcionamento da unidade, Muana Araújo explica. “Estamos inovando e trazendo a tecnologia mais próximo da nossa unidade. Vamos receber alguns equipamentos oriundos de projetos de emendas parlamentares, em que vamos atualizar todo o parque tecnológico da unidade, tornando-o atual e mais confortável aos pacientes, lembrando que nós somos uma unidade escola. Então, os médicos ginecologistas e mastologistas são formados nesta unidade”.

Atendimentos

Somente no mês de outubro foram realizados 496 exames de mamografia. E no levantamento já foram feitas mais de 3.500 mamografias em 2024. Mensalmente, entre procedimentos e atendimentos, são realizados uma média de 5.700.

Cecon

O Cecon faz parte da rede da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), sendo a unidade especializada nessa área, principalmente de diagnóstico do câncer de mama e do colo do útero. Entre os exames, todo e qualquer PCCU coletado nas unidades básicas de Saúde (UBS) são direcionados para o Centro de Controle, que traz o diagnóstico de uma média de 3.800 a 4.500 lâminas por mês.