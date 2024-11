Usuário pode acessar serviços do Autoatendimento Eleitoral na página do TSE

A Justiça Eleitoral oferece um sistema on-line de autoatendimento eleitoral que facilita o acesso de eleitoras e eleitores a diversos serviços diretamente na página do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A plataforma permite que cidadãs e cidadãos façam consultas e realizem solicitações à Justiça Eleitoral de maneira rápida, fácil e no conforto de sua residência, sem a necessidade de comparecer presencialmente a um cartório eleitoral.

Confira alguns dos principais serviços disponíveis:

Título eleitoral

Cidadãs e cidadãos brasileiros, residentes no Brasil e no exterior, podem solicitar o alistamento e o título eleitoral diretamente pelo sistema.

Certidões

É possível emitir e validar certidões de quitação eleitoral, certidões de nada consta de crimes eleitorais e declarações de trabalhos prestados nas eleições.

Débito eleitoral

O sistema permite consultar e saldar débitos eleitorais, como multas por ausência às urnas ou pelo não comparecimento aos trabalhos eleitorais.

Justificativa eleitoral

Eleitoras e eleitores podem justificar a ausência nas eleições, até 60 dias após cada turno de uma eleição, acessando o serviço no Portal.

Unidades da Justiça Eleitoral

A plataforma oferece também uma consulta para localizar zonas eleitorais, cartórios e centrais de atendimento disponíveis em cada região.

Esses serviços foram projetados para garantir o acesso fácil e democrático e propiciar o cumprimento de obrigações eleitorais, principalmente para aqueles que têm dificuldades de locomoção ou enfrentam restrições de tempo. A plataforma atende a quem busca emitir novos documentos, regularizar a situação eleitoral ou atualizar dados.

Fonte: TSE