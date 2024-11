Projeto do Ifac vai equipar cinco escolas do Acre com laboratórios maker

O Instituto Federal do Acre (Ifac) teve um projeto aprovado na Chamada Pública nº 13 de 2024 do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) que vai garantir um recurso de R$ 500 mil para a implantação de laboratórios maker em cinco escolas no Acre. A chamada é referente ao Programa Mais Ciência na Escola, do CNPq e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

Além da aquisição de equipamentos para os laboratórios maker, o programa prevê a capacitação de estudantes e professores das escolas abrangidas em Design e Fabricação Digital, por meio da modelagem e impressão 3D, Programação utilizando hardware microbit, robótica e automação utilizando kits de robótica Lego. A capacitação será base para educadores e estudantes das escolas executarem ações de multiplicação dos conhecimentos adquiridos neste projeto.

Com a iniciativa, o Ifac pretende promover a disseminação da cultura maker, da ciência e da inovação no Estado do Acre por meio da prototipação de produtos, participação em olimpíadas do conhecimento, como a Olimpíada Brasileira de Robótica, e exposição de trabalhos na escola e em eventos estaduais.

As escolas da rede pública que vão participar do projeto são a Plácido de Castro (Cruzeiro do Sul), Tupanir Gaudêncio da Costa (Tarauacá), Fontenele de Castro (Sena Madureira), Clínio Brandão (Rio Branco) e Anthero Soares Bezerra (Xapuri). Para a implantação de seus laboratórios maker, as cinco escolas vão receber impressoras 3D FDM, notebooks, roteador WIFI, kits robótica Lego Spike Prime e Expansion, TV de 55 polegadas e mesa tipo bancada de trabalho.

O coordenador do projeto será o professor William Pedrosa Maia, que também é responsável pelo Laboratório IFMaker do Ifac Campus Rio Branco e pela OBR no Acre.

“A aprovação do projeto ‘Escola Maker: Ciência e Inovação’ no edital do CNPq representa um marco significativo na disseminação da cultura maker e na popularização da robótica educacional nas escolas do Acre, tanto na capital quanto no interior. A implementação de laboratórios makers nas escolas, em parceria com o governo estadual, visa transformar o ambiente educacional, oferecendo aos alunos oportunidades concretas de aprendizado prático e inovador. Através desses laboratórios, os estudantes poderão explorar e desenvolver habilidades essenciais, como criatividade, resolução de problemas, colaboração e pensamento crítico”, garante o professor.

Ainda segundo o coordenador do projeto, “Essa iniciativa não apenas desperta o interesse de crianças e jovens para áreas como ciência, tecnologia, engenharia e matemática, mas também contribui para a formação de uma nova geração de inovadores e empreendedores que estarão aptos a enfrentar os desafios do mercado de trabalho e das tecnologias emergentes. Além disso, a participação do Ifac nesse programa é um passo fundamental para fortalecer o ecossistema de inovação no estado, garantindo que o conhecimento e a tecnologia cheguem a todos os cantos, promovendo inclusão e igualdade de oportunidades educacionais.”

O Programa Mais Ciência na Escola tem a finalidade de disseminar o letramento digital e a educação científica na educação básica, por meio da implantação de laboratórios maker em escolas públicas, acompanhados de planos de atividades, formação de professores e bolsas para professores e estudantes nas escolas que conduzirão as atividades, promovendo a parceria entre escolas e instituições científicas, tecnológicas e de inovação com caráter de extensão.