Novo leilão vai comprar 28.937 cestas de alimentos para famílias afetadas pela seca no Acre

Publicado: Sexta, 15 de Novembro de 2024, 10h00

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) anunciou a realização de um leilão eletrônico para a compra de 28.937 unidades de cestas de alimentos. O objetivo da operação é atender às famílias atingidas pela estiagem no Acre. Os recursos para esta ação estão assegurados por meio do Plano de Trabalho ADA nº 09/2024, com amparo na Medida Provisória nº 1.258, de 18/09/2024.

O leilão será realizado na próxima segunda-feira (18), às 9h. Os detalhes estão presentes no Edital nº 114/2024. As cestas serão entregues em Rio Branco.

Cada cesta tem 21,5 kg, contendo: 10 kg de arroz beneficiado polido longo fino tipo 1; 3 kg de feijão comum cores; 1 kg de macarrão com sêmola; 2 kg de leite em pó integral instantâneo; 1 kg de flocos de milho pré-cozido; 1 kg de farinha de mandioca d’água puba grossa tipo 1; 1 kg de açúcar cristal; 500 g de sardinha em óleo comestível; 1 kg de sal refinado iodado; e 900 ml de óleo de soja refinado.

Todas as orientações correspondentes a prazo e locais de entrega, especificações técnicas, composição e detalhamento sobre tipo, tamanho da embalagem e logomarca constam no Aviso de Compras nº 114/2024.

Poderão participar do leilão quaisquer empresas fornecedoras do produto, desde que estejam cadastradas perante uma Bolsa de Mercadorias, em situação regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf) e registradas no Sistema de Cadastro Nacional de Produtores Rurais e demais Agentes (Sican) da Conab, além de atender a outras exigências previstas no edital.

