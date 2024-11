VÍDEO: Vendedor de espetinhos tem material de trabalho apreendido por fiscalização e se desespera: “Só quero trabalhar”

Um vendedor de espetinhos, identificado como Vinicius Magno Machado, dono do “Espetinho do Vini”, teve os materiais de trabalho apreendidos pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEMOP) na manhã desta quinta-feira (14), no bairro do Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador.

Um vídeo gravado por populares mostra os agentes desmontando a barraca onde o trabalhador comercializava os alimentos. Além disso, o registro também mostra itens do espaço, como cadeiras e uma churrasqueira, na caçamba de um veículo da SEMOP. O responsável pela gravação alegou que foi agredido por um dos agentes do órgão.

Em seu perfil no Instagram, Vinicius desabafou: “Aqui está a indignação de um trabalhador que só está tentando sustentar sua família. […] Eu votei em você, Bruno Reis, e a SEMOP acabou de levar minhas p*rras agora. Passou a p*rra da eleição, ele se garantiu, aí começa a perseguição novamente, está chato isso”.

De acordo com informações enviadas ao BNews, o trabalhador atua há seis anos na região e há dois tenta conseguir uma licença da Prefeitura de Salvador para trabalhar no local. Por meio de nota, a SEMOP disse que a apreensão foi realizada em conformidade com a Lei Municipal nº 12.016/98, que proíbe o uso de áreas públicas sem autorização específica, especialmente em áreas tombadas pelo patrimônio histórico.

“O Sr. Vinicius Magno Machado, responsável pelo “Espetinho do Vini”, não possui licença para atuar na localidade e já foi notificado diversas vezes sobre a necessidade de regularização. Outros equipamentos, como um food truck também sem licença para operar na área, foram igualmente apreendidos”, disse o órgão.

“A SEMOP reitera seu compromisso em orientar os trabalhadores informais para que atuem em conformidade com a legislação vigente, respeitando o ordenamento urbano e a preservação do patrimônio histórico de Salvador”, acrescentou.





