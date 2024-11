Rio Branco é a capital que mais perdeu área verde nos últimos 20 anos

Rio Branco, capital do Acre, lidera o ranking das capitais brasileiras que mais perderam área verde nos últimos 20 anos. A conclusão é de um levantamento realizado pelo MapBiomas, divulgado em 8 de novembro.

O estudo revela que Rio Branco registrou uma queda superior a 10% na cobertura de vegetação urbana entre 2003 e 2023. Segundo o MapBiomas, em 2003, 43,3% da área urbana da capital era coberta por vegetação. Já em 2023, esse índice caiu para 32,8%.

Apesar da redução, o Acre se destaca positivamente em outro aspecto: está entre os estados com maior cobertura de vegetação em áreas urbanas do Brasil, ao lado do Amazonas, Distrito Federal, Maranhão e Pará. Rio Branco, inclusive, mantém a liderança como a capital brasileira com a maior cobertura de vegetação urbana, superando Salvador, Vitória, Florianópolis e São Luís.

O levantamento reflete a necessidade de discutir estratégias de preservação e planejamento urbano, especialmente em cidades da Amazônia, onde o equilíbrio entre desenvolvimento e conservação é crucial.