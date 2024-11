Messi se irrita com Daronco e parte pra cima do árbitro brasileiro em jogo da Argentina; assista

O árbitro brasileiro Anderson Daronco tirou o astro Lionel Messi do sério ao fim do primeiro tempo no duelo entre Argentina e Paraguai, na noite da quinta-feira (14). O duelo foi válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

O camisa 10 se irritou e foi cobrar o árbitro no intervalo da partida, instantes depois de o juiz indicar que não houve falta em um lance no qual Messi foi cercado e desarmado por dois jogadores do Paraguai.

Após não marcar a falta, Daronco encerrou o primeiro tempo da partida. Então, Messi partiu pra cima com o dedo apontado no rosto do árbitro.

Assista:

https://x.com/i/status/1857237611225444832

O juiz brasileiro não respondeu às reclamações e ignorou o argentino. A partida realizada em Assunção, no Paraguai, terminou em 2 a 1 para os donos da casa.

Veja os melhores momentos:

Fonte: BNEWS