Manuel Montenegro, filho de acreano, é o embaixador do Brasil no Azerbaijão,

Durante visita nesta sexta-feira, 15, ao estande do consórcio de Governadores da Amazônia Legal, onde foi recebido pela vice-governadora Mailza Assis, o embaixador do Brasil no Azerbaijão, Manuel Montenegro, contou um pouco da sua experiência e história com a Amazônia e sobretudo com o Acre.

“Meu nome completo é Manuel Adalberto Carlos Montenegro Lopes da Cruz e fiquei conhecido no Itamaraty como Montenegro. Meu pai era da família Lopes da Cruz e residia em Cruzeiro do Sul. O nome dele era Adalberto Cruz, ele foi secretário do Planejamento e da Agricultura nos anos 70. Eu nasci fora do Estado. Mas meu pai me ensinou sobre todas a importância da Amazônia para o Brasil e para o mundo, além das belezas”, conta.

Embaixador e a vice-governadora Mailza Assis. Foto: Pedro Devani/Secom

O embaixador conta que seu pai ficaria muito feliz de ver que “a Amazônia é o começo do novo mundo”, como ele sempre dizia. “As pessoas na época achavam meio visionário pois já apontava a saída para o Pacífico como prioridade há quase 50 anos. Mas ele estava correto em todos os seus posicionamentos e nos ensinou muito”.

Manuel Montenegro enfatizou que os jovens precisam seguir sua identidade. Não esquecer suas raízes. “O jovem precisa saber de onde vem, e como chegou a seu lugar particular no mundo. Cultivar laços familiares. A segunda coisa a ser levada em consideração é o estudo. O jovem precisa saber que por meio do estudo, se pode pensar num futuro melhor. Meu pai me ensinou a olhar para dentro de mim mesmo e amar a minha história e a servir a outros de alguma maneira”, completa.

“Hoje eu tenho um grande orgulho em ver a concretização do que meu pai trabalhou tanto para projetar. O Acre do futuro que chegou. Uma alegria ver acreanos em posições centrais de decisão em escala mundial”, finalizou.

Sobre o Embaixador Manuel Montenegro

Nascido em fevereiro de 1959, Manuel Montenegro é bacharel (1979) e mestre (1989) em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília e mestre (1999) em Ciência Política pela George Washington University de Washington, D.C. Diplomata de carreira egresso do Instituto Rio Branco (1987), apresentou tese ao Curso de Altos Estudos (2006) do Instituto sobre a estratégia do Brasil para as Cúpulas Mundiais da ONU sobre Sociedade da Informação. Lecionou na Universidade de Brasília no começo das décadas de 1990 e 2000 e presidiu a banca de inglês do concurso de admissão ao Instituto Rio Branco (1999-2006). Co-presidiu o comitê técnico do Regime de Controle de Tecnologia de Mísseis (MTCR – 2007-2011). Casado, tem cinco filhos.

Sobre o país do Azerbaijão

Azerbaijão é um país localizado na região do Cáucaso. Independente desde 1991, possui 10 milhões de habitantes e uma economia centrada na exploração de recursos naturais, como exploração e exportação de Petróleo e gás. É uma nação e ex-república soviética, é cercado pelo Mar Cáspio. Sua capital, Baku, é famosa pelo centro medieval fortificado. Pertenceu à União Soviética.