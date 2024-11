Inscrições para seleção de professores substitutos da Ufac encerram domingo

As inscrições para o processo seletivo simplificado da Universidade Federal do Acre (Ufac) terminam no próximo domingo, 17 de novembro. A seleção visa a formação de cadastro de reserva para professores substitutos, com 60 vagas distribuídas entre 20 áreas de conhecimento.

Os interessados devem realizar a inscrição exclusivamente pela internet, acessando o link. A taxa é de R$ 80,00.

As vagas atendem aos campi de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, sendo 40 destinadas à capital e 20 ao interior. A distribuição segue os critérios de ampla concorrência, reserva para pessoas com deficiência e ações afirmativas para candidatos negros, conforme a legislação vigente.

O processo seletivo será válido por um ano, a partir da assinatura do primeiro contrato, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período. As avaliações ocorrerão de 26 de novembro a 9 de dezembro de 2024, exceto para a área de Ensino de História, cujas provas estão previstas para o período de 13 a 23 de dezembro.

A remuneração varia de acordo com a titulação e a carga horária, indo de R$ 2.937,59 para graduados com 20 horas semanais a R$ 7.356,02 para doutores com 40 horas. Informações adicionais e o edital completo estão disponíveis no portal da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) da Ufac.

No campus de Rio Branco, as oportunidades abrangem Produção e Clínica Médica de Suínos e Aves; Química Orgânica; Ensino de Física; Engenharia Elétrica (ênfases em Eletrônica e Telecomunicações); Engenharia Civil (Estruturas, Geotecnia e Transportes); Política, Planejamento e Gestão em Saúde; Clínica Médica; Infectologia; Enfermagem (Atenção Hospitalar e Primária); Ciências Humanas e Movimento Humano; Imunologia; Ensino em Ciências Sociais; Redação Jornalística; Filosofia; Ensino e Aprendizagem em História; Fundamentos da Educação; e Práticas Interpretativas para Cordas Friccionadas.

Em Cruzeiro do Sul, as vagas se concentram nas áreas de Humanidades e Biologia. Em ambos os campi, cada área oferece cinco vagas, igualmente distribuídas entre ampla concorrência, pessoas com deficiência e candidatos negros.