Homem encontra erro em conta e descobre que pagava luz do vizinho há 18 anos

Um morador da Califórnia, nos Estados Unidos, notou que algo estava errado em sua conta de luz, e encontrou o problema após entrar em contato com a companhia de fornecimento de energia elétrica. Após 18 anos, Ken Wilson descobriu que estava pagando, na verdade, a conta de luz do vizinho.

O homem, que mora em um complexo de apartamentos em Vacaville buscou ajuda da empresa para reduzir os custos de energia. “Eu venho tentando economizar luz e reduzir meus custos porque estava ficando muito caro. Sempre que saía para verificar o relógio, eu não podia acreditar”, disse Wilson para a emissora 13 News.

Ele instalou um aparelho para medir os gastos com eletrodomésticos, mas o preço não batia com o uso diário de sua casa. “Pensei que havia uma fuga de energia ou que alguém estava roubando a minha. Até achei que o relógio estava com defeito”, declarou.

Ken decidiu questionar a empresa Pacific Gas and Electric, que enviou um funcionário para testar o relógio. Foi quando eles descobriram que o apartamento de Wilson estava conectado ao medidor errado.

Como ele morava sozinho, Wilson acredita que o valor que ele paga deveria ser menor do que o dos vizinhos. A empresa se desculpou pelo erro por meio de um comunicado público, e prometeu uma solução para o problema.