Está chegando a hora! vem aí o Revéllion da Família em Rio Branco e Cruzeiro do Sul

O governo do Acre, em parceria com associações comerciais e prefeituras locais, confirmou a realização do Réveillon da Família, tradicional festa de virada de ano nos dois maiores municípios do estado: Rio Branco e Cruzeiro do Sul. O evento promete celebrar a chegada de 2025 com atrações musicais.

Em Rio Branco, a festa será realizada na Arena da Floresta, onde o público poderá prestigiar os shows de Léo Magalhães e Wanderley Andrade. Já em Cruzeiro do Sul, o evento será realizado na Arena do Juruá, com apresentações de Tarcísio do Acordeon e Chicão dos Teclados. Os horários das festas ainda serão confirmados, e a expectativa é de que ambos os eventos atraiam milhares de famílias para comemorar a chegada do novo ano.

Além da programação musical, a população será surpreendida por um espetáculo pirotécnico de fogos de artifício sem estampido, proporcionando uma experiência visual repleta de cores e emoção, respeitando o bem-estar de animais e pessoas sensíveis ao som intenso dos fogos.

Queima de fogos sem estampido, um dos símbolos da noite de réveillon, será realizada encantando a população presente no momento de virada do ano. Foto: Pedro Devani/Secom

Para garantir a segurança dos presentes, o governo estadual, em conjunto com as prefeituras e associações comerciais, implementará uma série de ações, envolvendo segurança pública e monitoramento do evento.

A festa também tem como objetivo impulsionar a economia local, com a geração de postos de trabalho temporários e movimentação do comércio durante o período de fim de ano. O Réveillon da Família espera reunir diversas gerações e fomentar o espírito de união e celebração entre as famílias acreanas.

