Clube do bolinha: Crica analisa a composição da Câmara de Vereadores a partir de 2025

A nova composição da Câmara Municipal de Rio Branco na próxima legislatura continuará como Clube do Bolinha, com a maioria esmagadora de homens. Apenas duas mulheres terão mandatos na próxima legislatura, a se iniciar em janeiro do próximo ano: Elzinha Mendonça (PP) e Lucilene da Droga Vale (PP). Pouco, muito pouco, para um eleitorado femenino majoritário. E tivemos outros nomes qualificados de mulheres, que perderam a eleição para vereadora. A dedução que se pode chegar -infelizmente- é de que mulher não costuma votar em mulher. Depois reclamam pelo pouco espaço na política e jogam a culpa em terceiros.

ANTRO DE CONSPIRAÇÃO

“Acho que fiquei no cargo mais do que esperava, desde minha chegada como secretário que passei a sofrer boicotes e conspirações de alas dentro da secretaria de Saúde contra meu método de moralização”. O comentário foi feito ontem ao BLOG pelo ex-secretário municipal de Saúde, Dr. Nogueira, demitido pelo prefeito Bocalom por pressão política do ex-candidato a deputado federal, Fábio Rueda, do União Brasil.

A VAGA É DO RUEDA

O prefeito Bocalom não deu muita explicação ao secretário demitido, limitando-se a agradecer seu trabalho e dizer que num acordo político a pasta da Saúde é da cota do União Brasil, e que Fábio Rueda indicou outro nome para o cargo. E ponto.

NADA DE ANORMAL

Não vejo nada de anormal na demissão do ex-secretário municipal de Saúde, Dr. Nogueira. A nomeação ou demissão de ocupante de cargo de confiança na PMRB, é da competência exclusiva do Bocalom.

NADA JUSTIFICA

Até que enfim, os deputados entenderam que foram eleitos para não serem mamulengos do Palácio Rio Branco, ao derrubar o veto do governador Gladson que rejeitava a lei que cria uma campanha de conscientização e orientação sobre a doença Lúpus. É irreal o argumento do governo de impacto nas contas públicas. Ou não estaria programando gastar 3 milhões de reais em ornamentações natalinas. Lamentável, o governo não respeitar as pessoas que sofrem desta doença autoimune.

AÇÃO CONCRETA

O deputado Afonso Fernandes (SOLIDARIEDADE) deixou o discurso de lado e foi até ao ministro da Articulação política do Lula, Alexandre Padilha, para buscar apoio a medidas concretas para tirar os municípios Marechal Thaumaturgo, Santa Rosa, Jordão e Porto Walter do isolamento a que são submetidos durante os períod

os de seca extrema.

INDICAÇÃO POLÍTICA

O ex-secretário Dr. Nogueira debita a Fábio Rueda a sua demissão, e a uma articulação que envolveu o advogado Jonathan Santiago, que deve ser efetivado como secretário de Saúde e se filiar ao União Brasil. Como subsecretário deverá ser nomeado o vereador e médico Raimundo Castro, que não conseguiu se reeleger.

CHEGA SER CÔMICO

É hilário assistir os vereadores que não se reelegeram se oferecendo ao prefeito Tião Bocalom, para ocuparem cargos na prefeitura de Rio Branco.

CHAPA DO PSDB

O deputado Pedro Longo (PDT) anunciou ontem ao BLOG que deve disputar um mandato de deputado federal pelo PSDB, que já tem como candidatos declarados a ex-deputada federal Vanda Milani e o professor Minoru Kinpara. O deputado Luiz Gonzaga (PSDB) revelou que será candidato à reeleição e não a Federal.

NÃO TERÁ FACILIDADE

O deputado Roberto Duarte (REPUBLICANOS) é um bom articulador político, mas terá dificuldade para montar uma chapa competitiva para a Câmara Federal. Por enquanto, sua chapa limita-se ao seu nome. Só, o boi não dança.

APOIO DECLARADO

O deputado Pedro Longo (PDT), é um dos mais ardorosos defensores da candidatura da vice-governadora Mailza Assis ao governo em 2026. Não costuma esconder de ninguém sua opção.

ESCONDENDO O LEITE?

Comentários que circulam nos bastidores da ALEAC, dão como certa a candidatura a deputado federal do secretário de Saúde, Pedro Pascoal, embora este negue. Seria um nome de qualidade no jogo eleitoral.

FAZER FEDERAÇÃO

Partidos como PSB-PDT-PODEMOS-SOLIDARIEDADE, se quiserem montar chapas fortes para deputado federal, terão que pensar em formar de Federações. Faltam quadros para saírem em voo solo de chapa puro-sangue.

PIOR FASE PASSOU

Boa notícia: a fase grave da pneumonia da qual o ex-deputado federal Flaviano Melo (MDB) foi acometido, está superada e ele se encontra em franca recuperação de sua saúde. É o boletim médico.

FAVORITO DISPARADO

Caso não ocorra nenhum problema jurídico, o governador Gladson Cameli vai entrar na disputa de uma das duas vagas para o Senado, como favorito disparado. Com a briga surda ficando para a segunda vaga. Mas, a política é dinâmica, nunca se sabe o que vai acontecer mais à frente e qual será o cenário de 2026. O futuro a Deus pertence, diz o sábio ditado.

NÃO SERÁ SURPRESA

Como não terá candidato a governador e nem a senador, não é de se admirar se o MDB aparecer em 2026, aliado a um dos candidatos ao governo. O MDB vai focar em formar chapas fortes para deputado estadual e deputado federal.

PEQUENA DEMAIS

O prefeito Tião Bocalom terá dificuldades em acomodar a sua base de apoio de vereadores derrotados na última eleição. É muita boca para pouco pirão. A PMRB é pequena.

FORA DO PSB

O PSB ficará sem o seu único deputado, assim que for aberta a janela partidária para a mudança de partido. O deputado Adailton Cruz (PSB) disputará a reeleição por outra sigla. Rompeu relações com o PSB. Na última eleição, não apoiou Jenilson Leite (PSB) para a PMRB.

MALUCO PARA TUDO

A que ponto chega o extremismo político de uma pessoa, como a que explodiu bombas em área próxima do STF e acabou morrendo na explosão. O clima de ódio instalado no país ainda continua, mesmo a eleição tendo terminado. O debate deve ser de ideias, não de ódio, de agressões e rancor. Mas tem maluco para tudo. Há que se investigar se foi um ato solitário ou se existem outras conexões. De qualquer forma, é condenável!

AGUARDAR A DECISÃO

Foram aprovados pelos vereadores da capital os projetos que obrigam ensinamentos evangélicos para as escolas municipais, com aulas bíblicas; e o que proíbe menores nas passeatas LGBT. Aguardar agora a decisão célere da justiça sobre a comprovada inconstitucionalidade de ambos. Não adianta continuar a discussão sobre as duas matérias.

AMBIENTALISMO TOSCO

A estrada de Porto Velho para Manaus dá tráfego o ano todo, com linhas regulares de transportes. Para seu asfaltamento não precisaria derrubar uma árvore. Ainda assim, a ministra Marina Silva é contra, com o argumento de um ambientalismo tosco, que o asfaltamento causaria impacto ao meio-ambiente. E não se vê uma reação do governo federal.

NOMES NA MESA

O MDB tem nomes na mesa para quando for discutir alianças para 2026: Marcus Alexandre e Jéssica Sales, que mesmo perdendo a eleição, foram extremamente bem votados, respectivamente, em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, os dois maiores colégios eleitorais do estado.

FRASE MARCANTE

“O homem comum é exigente com os outros; o homem superior é exigente consigo mesmo”. Marco Aurélio.