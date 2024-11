Cantor famoso fica chocado após fã tirar calcinha em cima do palco e llhe entregar; veja vídeo

É comum fã fazer alguma loucura por seu ídolo. No entanto, uma admiradora do DJ Pedro Sampaio desconheceu os limites e surpreendeu o cantor após uma atitude bastante ousada durante um show do artista. As imagens viralizaram nas redes sociais nesta semana, mas não há informações de onde e quando teria sido a apresentação.

No vídeo, a jovem sobe no palco para dançar após ser convidada pelo DJ. Em meio à sua performance, ela tira a própria calcinha, rebola e entrega ao cantor, que fica completamente em choque. O DJ ainda confere um letreiro na peça íntima e depois joga para o público.

🚨VEJA: Fã sobe no palco do Pedro Sampaio, tira a calcinha e joga pro cantor. pic.twitter.com/47eN9GQxSM — CHOQUEI (@choquei) November 13, 2024

Fonte: BNEWS