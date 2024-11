Acidente grave entre caminhão e carro deixa mortos em BR; vídeo mostra pessoas saqueando carga

Um grave acidente entre um caminhão e um carro deixou duas pessoas mortas nesta quinta-feira (14), em um trecho da BR-116, na região de Milagres, a cerca de 245 km de Salvador. Informações iniciais indicam que uma carreta do tipo baú, que transportava cosméticos, teria colidido com um carro no km 547.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver pessoas saqueando a carga, enquanto outras tentam prestar socorro ao motorista do caminhão.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está apurando o que pode ter causado o acidente. Agentes da Polícia Técnica de Itaberaba foram acionados para remover os corpos. Até o momento, as vítimas fatais não foram identificadas.





