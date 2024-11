Carne encarece, puxa IPCA para cima e preços dos alimentos sobem 0,55% no Acre

O Fórum Empresarial do Acre elaborou um Estudo Econômico com dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país, de outubro. Em Rio Branco, os preços subiram 0,55%, índice que coloca a cidade acima de capitais como Recife (0,50%), Belo Horizonte (0,50%) e Fortaleza (0,46%), mas abaixo de grandes centros como São Paulo (0,67%) e Brasília (0,68%).