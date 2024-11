Parcerias e mobilização incentivam o empreendedorismo no Estado do Acre

Rio de Janeiro - Vitrine de roupas em loja de rua, comércio no Centro do Rio. (Fernando Frazão/Agência Brasil)

Com objetivo de fomentar o desenvolvimento econômico de Rio Branco, iniciou-se nesta quarta-feira, 13, no Memorial dos Autonomistas, uma série de seminários gratuitos direcionados a pequenos empreendedores. Emprega Rio Branco foi o tema do primeiro dia de palestras.

Os seminários são organizados pela Prefeitura de Rio Branco, em parceria com o Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec). Os objetivos da ação são fortalecer os negócios locais e promover a inclusão de diversos grupos no desenvolvimento econômico da cidade.

A ação proporcionará novas perspectivas sobre como transformar ideias em projetos rentáveis, além de abordar a importância da sustentabilidade, planejamento estratégico e tecnologias digitais. “Essa iniciativa busca capacitar e inspirar diferentes públicos, como pequenos empreendedores, participantes da economia solidária, coletivo de mulheres empreendedoras e o público em geral”, ressaltou Ana Cláudia Batista, chefe do Departamento de Ensino a Distância, setor do Ieptec envolvido no projeto.

Em seu discurso na abertura do seminário, a diretora de Ensino do Ieptec, Mara Lima, abordou os desafios do empreendedorismo local: “Empreender não é fácil neste país. A gente precisa estudar, estar se atualizando. Esta é uma oportunidade para isso e eu tiro o chapéu para vocês, da prefeitura, e para vocês que são empreendedores solidários, que estão aqui em busca de inovação e qualificação. Abracem essa oportunidade”.

“Esse é o caminho. A qualificação é que vai nos tornar grandes. Eu vejo grandes possibilidades no empreendedorismo. O empreendedorismo é maior do que um contracheque”, discursou a vereadora Lene Petecão, representando o prefeito Tião Bocalom no evento.

O seminário de abertura também contou com a presença do vice-prefeito eleito, Alysson Bestene; dos secretários municipais Ezequiel Bino do Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação; Valtim da Silva, da Casa Civil; e Carlos Taborga, representante dos empreendedores da Economia Solidária.

A artesã de bonecas confeccionadas com a técnica de crochê amigurumi, Eunice Maia, aproveitou bem a oportunidade. Além de se inscrever para participar dos seminários, a empreendedora também expôs seus produtos no local. “Estou feliz em participar do evento, tanto por mostrar meu produto, quanto por aprender técnicas e fomentar, incentivar a economia solidária, principalmente porque o principal público de empreendedores é feminino e o feminino empreendendo, tendo autonomia financeira, tendo seu negócio; tudo melhora para todo mundo”, salientou.

“Acho uma alternativa excelente e os órgãos oficiais cada vez promovem mais essas atividades”, disse artesã Eunice Maia. Foto: Ascom/Ieptec

Os próximos seminários serão realizados nos dias 19 e 26 de novembro e 13 de dezembro, abordando os temas: Fomentação de Startups e Inovações Tecnológicas, Futuro Empreendedor e Economias Criativas e Digitais.

Foram disponibilizadas 50 vagas para cada um dos seminários. As inscrições são gratuitas e realizadas por meio deste link.

Também foi providenciado um link para esclarecer dúvidas.