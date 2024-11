Escrever uma cartinha para o Papai Noel e receber o presente desejado é o sonho de toda criança. Milhares dessas cartinhas são atendidas por meio da campanha do Papai Noel dos Correios, criada há 35 anos; e que disponibiliza cartas com pedidos de crianças em situação de vulnerabilidade social.

Para celebrar a data, neste ano, todas as capitais do país vão receber a Carreata de Luz. A ação começou no último sábado em João Pessoa. A próxima parada é em Rio Branco, no Acre; do dia 26 a 28 de novembro.

A iniciativa é uma forma de agradecer à comunidade por tirar sonhos do papel; e, também, uma estratégia para aumentar a visibilidade da campanha.

Em 2023, foram 270 mil cartinhas adotadas. Pela primeira vez foram atendidos 100% dos pedidos das crianças .

Quem quer ajudar escolhe uma carta, compra o presente, leva até uma agência dos Correios e a estatal entrega para a criança.

As imagens das cartinhas estão disponíveis no blognoel.correios.com.br/blognoel ; e, as cartinhas físicas, nas principais agências.