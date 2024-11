Ifac reabre prazo para solicitação de acesso a vídeo de prova didática em concurso

O Instituto Federal do Acre (Ifac) publicou uma nota na terça-feira,13, informando que foram identificadas dúvidas no fornecimento de formulários destinados ao acesso aos vídeos das provas didáticas, ferramenta essencial para que os candidatos possam solicitar eventuais revisões.

Em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), responsável pela organização do certame, o Ifac informou que decidiu por reabrir o período para que os candidatos interessados possam solicitar o acesso aos vídeos das provas.

Além disso, o Ifac informou que um novo cronograma será disponibilizado, abrangendo todas as próximas etapas do concurso, ajustando os prazos para pedidos de revisão e recursos.

“Pedimos ainda que os candidatos fiquem atentos às próximas publicações”, relatou.

Veja a nota na íntegra:

O Instituto Federal do Acre vem, através deste comunicado, informar que foi constatada dúvida plausível no fornecimento de formulários para acesso aos vídeos referente à prova didática.

Sendo assim, conforme previsão de edital, de forma a garantir a lisura e transparência do certame, o Ifac em conjunto ao Idecan reabrirão a solicitação do pedido de acesso a vídeo aula, para posterior recurso, como também divulgarão novo cronograma referente a todas as demais etapas do Concurso Público.

Pedimos ainda que os candidatos fiquem atentos às próximas publicações.