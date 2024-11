Energisa vai atender no bairro Miritizal, em Cruzeiro do Sul, neste sábado (16)

A empresa que distribui energia elétrica no Acre, Energisa, vai realizar no sábado, 16, em Cruzeiro do Sul, mais uma edição do programa Energisa na Comunidade. O atendimento será realizado das 8h às 14h na Escola Cívico Militar Madre Adelgundes Becker.

Para a troca da geladeira, é necessário que os consumidores levem fotos de sua geladeira usada e ineficiente para realizar o cadastro. E para a substituição de lâmpadas, é necessário levar até 5 lâmpadas usadas (incandescentes ou fluorescentes) para efetuar a troca.