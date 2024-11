Crica: “Nem uma pedra no xadrez político será mexida sem Mailza”

Fala-se muito em candidaturas para o governo, são muitas as simulações sobre cenários, mas quem fará o movimento principal nas pedras do tabuleiro do xadrez político, será a vice-governadora Mailza Assis. Ela pode assumir o governo com o afastamento do governador Gladson Cameli no início de 2026 para ser candidato ao Senado e não ser candidata, ficando até o fim do mandato; pode assumir o mandato de nove meses e ser candidata ao governo com a caneta que nomeia e demite na mão; ou não assumir o governo e ser candidata a deputada federal. São estes os cenários possíveis. Enquanto a vice-governadora Mailza não se pronunciar de forma oficial, sobre qual será o seu papel em 2026, tudo que se comentar sobre a sucessão estadual ficará no campo das especulações. Só depois de se saber qual é a sua decisão, é que será deflagrada a disputa pela cadeira ocupada pelo governador Gladson Cameli. É o quadro de 2026.

DESCARTADO, NEM TANTO..

Em toda declaração do prefeito Tião Bocalom sobre uma possível candidatura ao governo em 2026, este tem sido dúbio: -“Não vou me lançar candidato a governador, mas sou um soldado do partido. “É basicamente o reiterado nas falas sobre a hipótese. Traduzindo: se me chamarem, eu vou.

CANDIDATO CERTO

Quem deve ser candidato a deputado estadual em 2026, é o prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes (PL), que se reelegeu com votação expressiva.

VICE NATURAL

Com a posse da vice-governadora Mailza Assis no mandato de governadora durante nove meses em 2026, por ser o presidente da ALEAC, o deputado Nicolau Júnior (PP) passará por lei a ser o seu substituto eventual. Nicolau é um nome falado tanto para vice nas chapas da Mailza como do senador Alan Rick (UB).

ILAÇÕES QUE CORREM

Uma outra tese que corre nos bastidores do poder é a de que Mailza não assumiria com o afastamento do governador Gladson para disputar o Senado; disputaria um mandato de federal; com Nicolau assumindo o governo e sendo candidato disputando o Palácio de Rio Branco no cargo. Mas tudo isso está na base do “se”, são meras ilações sem um fato de sustentação. Mas, como diz o samba da Mocidade Independente – “Sonhar \ não custa nada”.. Na política, costuma-se dizer que até boi voa.

NOME SIMPÁTICO

O nome da ex-deputada federal Jéssica Sales (MDB) é visto com muita simpatia pelos que orbitam mais próximo da candidatura ao governo do senador Alan Rick (UB). A conversa teria que passar antes por uma aproximação do Alan com o MDB.

FRANCA RECUPERAÇÃO

O ex-deputado federal Flaviano Melo (MDB) se encontra com um quadro de franca recuperação de sua saúde, é a notícia que chegou dos familiares.

FALTA DE NOMES

O PT terá que começar a trabalhar um quadro de candidatos de bom potencial de votos, para a formação de chapas de deputado estadual e deputado federal, para ajudar na candidatura de Jorge Viana (PT) ao Senado em 2026. O problema é que faltam nomes com densidade eleitoral. O PT não renovou e vive esse drama.

FORA DO JOGO

O PT vai ter que se contentar com a Federação formada com o PV e PCdoB, para a eleição de 2026. O MDB já descartou qualquer aliança com esses partidos, como na última eleição municipal. Cada um para seu lado. MDB e PT terminaram a campanha trocando tiros.

MUITO IMPROVÁVEL

Falando no MDB, é muito improvável que o partido tenha candidatos próprios para a próxima disputa do Senado e do Governo. O partido não tem quadros dispostos a entrar numa aventura política. Deve se limitar a formar chapas para deputado estadual e deputado federal. E tentar uma composição para indicar o vice de um dos candidatos a governador da direita. Esse deve ser o caminho do Glorioso do Dr. Ulysses Guimarães.

NÃO VAI QUERER ABRIR MÃO

Com 14 prefeitos eleitos na última disputa municipal, com bancadas fortes de deputados estaduais e federais, e estando no poder; o PP não vai querer abrir mão do partido ter candidato próprio para o governo.

COSME E DAMIÃO

AMBOS se afastaram, politicamente, por motivos considerados nada republicanos, depois da última eleição, na qual o Gladson Cameli disputou o governo e o Ney Amorim o Senado. Mas depois se reaproximaram; Ney ganhou uma secretaria para chamar de minha, e ambos voltaram a formar uma dupla de Cosme e Damião.

NÃO SUBESTIMEM O AMORIM

Ao fixar como ingresso um quilo de alimentos e brinquedos para assistir o jogo do Flamengo, na reabertura do estádio “Arena da Floresta”, o secretário Ney Amorim, pensou politicamente. Deve articular a distribuição do que foi arrecadado, numa grande festa popular, junto com o governador Gladson Cameli. Não subestimem a capacidade do Amorim. É uma forma de projetar seu nome novamente, visando a disputa de uma vaga de deputado federal em 2026.

EMENDAS COM TRANSPARÊNCIA

O senador Márcio Bittar (UB) disse ao BLOG não ser contra a decisão do ministro do STF, Flávio Dino, de exigir transparência na aplicação dos recursos das emendas parlamentares; e acha que o parlamento e o STF chegarão a um bom termo para que os montantes sejam liberados, para as obras do estado continuarem.

FATOS DISTINTOS

O federal Gerlen Diniz (PP) é um parlamentar ativo. Vamos ver se será um bom gestor na prefeitura de Sena Madureira. Parlamento e Executivo, são fatos distintos.

LULA LIDERA

Números divulgados ontem da pesquisa CNT\MDA mostram Lula liderando a disputa presidencial de 2026. No quesito espontânea, Lula tem 27% contra 20,4% de Bolsonaro (está inelegível).Tarcísio de Freitas tem 1,8%; Pablo Marçal 1,4%; Simone Tebet 1,1%. Lula lidera ainda em todos os cenários com outros candidatos da direita. Está longe de ser um retrato definitivo, mas mostra que o Lula será um nome forte na eleição presidencial. É o único nome viável da esquerda. A direita tem vários.

SONHO DO PP

O sonho do PP é ter uma chapa para deputado federal em 2026, com nomes de peso como Socorro Neri, Fernanda Hassem, Zezinho Barbary, Pedro Longo e José Adriano. Seria uma chapa altamente competitiva.

É BOM NÃO SUBESTIMAR

Nos três primeiros anos a sua administração era considerada um fiasco. Todos achavam que estava morto na disputa da PMRB. No último ano deu a volta por cima na sua gestão, fez as alianças que eram para fazer, e se reelegeu com uma votação disparada, sem contestação. Por isso, é bom não subestimar a capacidade política do prefeito Bocalom; ele chegar bem avaliado em 2026, e ser uma opção da direita no campo majoritário.

ALIANÇA COM ALAN

O REPUBLICANOS é aliado certo do senador Alan Rick (UB) na disputa do governo. O deputado federal Roberto Duarte, que preside o partido, já fez o anúncio. Deve buscar trazer para a aliança o MDB. O prefeito Bocalom já foi textual ao dizer não ter compromisso de apoio à candidatura de Alan. Acha que este não entrou para valer na sua campanha de reeleição.

FRASE MARCANTE

“Os detalhes são perigosos quando se está mentindo”. Grahan Greene.