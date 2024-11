VÍDEO: Crianças ficam gravemente feridas após ataque de pit bulls

Duas crianças, uma menina de 12 anos, e um menino de 11 anos, foram gravemente feridas após o ataque brutal de dois cachorros da raça pit bull, na terça-feira (12), em um parquinho na Zona Norte de São Paulo.

De acordo com o boletim de ocorrência, as crianças sofreram “lesões lacerantes” e foram socorridas às pressas e encaminhadas ao hospital após os animais avançarem neles enquanto eles brincavam no parquinho. A garota sofreu ferimentos nos braços, cabeça, mãos e peito, mas já conseguiu receber alta. No entanto, o menino segue internado devido aos ferimentos.

No vídeo, que circula nas redes sociais, é possível ver o momento em que os cães sobrem em um dos brinquedos para ferir as crianças, que, assustadas, tentam escapar dos animais.





Fonte: BNEWS