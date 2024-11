TJAC publica nova classificação do resultado final de concurso para magistratura

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) tornou público nesta quarta-feira (13) edital com a nova classificação do resultado final do processo seletivo de provas e títulos para ingresso na magistratura estadual, no cargo de juiz de Direito substituto.

O Edital nº 11/2024, publicado na edição nº 7.662 do Diário da Justiça eletrônico (DJe), assinado pela desembargadora Regina Ferrari, presidente do TJAC e da comissão do concurso público, traz em seus anexos a lista geral (ampla concorrência), a lista de cotas (candidatos negros) e a lista geral mista com os resultados finais por ordem de classificação.

A nova classificação do resultado final leva em conta, entre outros, os deferimentos dos pedidos de reposicionamento em última colocação, homologações de requerimentos de desistência, além das decisões do Poder Judiciário em casos judicializados.

Ao todo, a lista geral traz as classificações atualizadas de 106 candidatos que disputaram ampla concorrência e de 21 candidatos negros da lista de cotas. Já a lista geral mista traz os nomes de 102 candidatos, com a atualização da ordem de classificação e candidatos já empossados.

Os candidatos também devem ficar atentos ao fato de que o documento publicado no DJe desta quarta-feira revoga o anexo único do edital anterior (Edital nº 10/2024).

Fonte: Comunicação do TJAC.

Veja a íntegra do Edital nº 11/2024:

Edital-N-11_2024-1