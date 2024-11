Prêmio Anual de Valorização Profissional a partir de 14 de novembro no Acre

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), confirmou o pagamento do Prêmio Anual de Valorização Profissional (PVP) para 4.799 servidores, incluindo funcionários do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), Instituto Socioeducativo (ISE), Polícia Militar (PMAC), Corpo de Bombeiros (CBMAC) e Casa Civil.

Os valores serão depositados em 14 de novembro para servidores com conta no Banco do Brasil. Para aqueles com contas em outras instituições, o crédito será feito no próximo dia útil, 18 de novembro, segunda-feira, garantindo o benefício ainda neste mês.

Incentivo e impacto econômico no Estado

Essa medida reconhece o esforço dos servidores, estimulando serviços de alta qualidade. O prêmio valoriza o capital humano do setor público e injeta recursos na economia local, especialmente antes das festividades de fim de ano.

O secretário de Administração, Paulo Roberto Correia, enfatizou: “Este prêmio reforça nosso compromisso de valorizar nossos servidores, fundamentais para a execução de políticas públicas e melhoria no atendimento à população”.

Com esta ação, o governo reafirma seu compromisso com políticas de incentivo, promovendo um ambiente de trabalho mais produtivo e motivador.