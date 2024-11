Nicolau pode ser a saída para a manter a unidade na direita no Acre

Alysson Bestene, o vice-prefeito eleito de Rio Branco, atuou como uma ligação crucial entre o governo, o Partido Progressista (PP), o Partido Liberal (PL), o União Brasil, o PSDB e outros partidos que apoiaram a reeleição do prefeito Tião Bocalom. Nesse contexto, o governador Gladson Cameli desempenhou um papel significativo em apoiar Alysson no projeto de unidade política.

Quanto às eleições de 2026, Nicolau Júnior, o primeiro secretário e futuro presidente da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), tem o total apoio de Gladson para unificar a mesma aliança.

Ele pode surgir como candidato de consenso ao governo ou atuar como mediador de conflitos, um papel que já desempenha no Poder Legislativo mantendo a base parlamentar unida. Nicolau Junior mantém boa relação com a vice-governadora Mailza Assis, o senador Alan Rick, o prefeito Tião Bocalom e transita bem em todos os partidos.

“Diante da exaltação eu vi a grande queda”. (Salomão, o rei hebreu)

. Uma das características do deputado Nicolau Júnior (PP) é a discrição; ajuda o governo na Aleac o tempo todo, mas não toca trombeta.

. Dias nervosos na Aleac por conta da eleição de 2026; calma gente! O futuro a Deus pertence.

. Pedro Pascoal, Aberson Carvalho, o coronel Gaia, o delegado Henrique, Luís Tchê e outros secretários estão com as violas afinadas com o governador Gladson Cameli.

. Não são concorrentes dos deputados da base.

. Por trás de quase todo vereador eleito, havia um deputado trabalhando com todo o seu gabinete.

. Quem não elegeu o seu vereador, não pode reclamar de nada!

. No âmbito dos partidos políticos, iniciou a caça a nomes para compor as chapas de deputado federal e estadual.

. O conselho é:

. Não se filia a nenhuma sigla por saudosismo, emoção, paixão e comoção; filie-se a partido que tenha DINHEIRO para bancar as campanhas eleitorais.

. O resultado do pleito deste ano demonstrou que os lisos têm como destino a histórica balsa.

. E, de preferência, aliado de máquinas públicas; seja federal, estadual ou municipal.

. Duas mulheres na disputa para o Senado está de bom tamanho:

. A deputada federal Socorro Neri (PP) e a jornalista e ex-deputada federal Mara Rocha.

. Aliás, Mara Rocha continua muito atuante na política e nas redes sociais, apesar de não estar no mandato.

. Jorge Viana vem para o Senado com seu capital político comprovado nas urnas e com apoio do presidente Lula.

. Já dizia o senador Aluízio Bezerra nos anos dourados do MDB:

. “Na política ninguém pode ser subestimado”!

. Internauta perguntando se o Donald Trump pode nomear o bilionário Elon Musk presidente do Brasil?

. Acho que não, mas talvez o ex-presidente Bolsonaro ele possa!

. Não convidem os vereadores do PROGRESSISTA para tomar tacacá juntos que a cuia vai entornar.

. Principalmente se o assunto for a eleição da futura Mesa Diretora.

. Nos bastidores o prefeito Tião Bocalom (PL) já deixou claro:

. Seu candidato a presidente é Joabe Lira (União Brasil).

. Bom dia!