“Lanchinho” da madrugada engorda? Veja erros cometidos ao fazer refeições noturnas

Existem diversas restrições alimentares recomendadas para perder peso, que prometem resultados rápidos e eficazes. No entanto, a verdade é que os hábitos com a comida são muito mais importantes neste processo, principalmente no período noturno.

Fazer refeições mais pesadas no jantar, por exemplo, pode prejudicar a qualidade do sono, fazendo com que o organismo se concentre mais na digestão do alimento do que em outros processos essenciais para o momento de descanso. Há evidências de que pessoas com poucas horas de sono consomem, em média, 500 calorias a mais do que aquelas que dormem o suficiente.

Outro fator que também prejudica a dieta é o famoso “lanchinho” da madrugada. Muitas vezes, a fome sentida neste horário é confundida com sede, por isso, recomenda-se beber um copo de água antes de sair à procura de alimentos na geladeira ou despensa. Se a vontade de comer algo persistir, recomenda-se frutas ou comidas com baixo teor calórico.

É importante estar atento ao consumo adequado de proteínas, como ovos, frango, peixes e carnes magras. Este nutriente é um bom aliado no emagrecimento, já que traz saciedade, fornece aminoácidos para recuperação muscular e evita picos de açúcar no sangue.

