Influenciador baiano relata preconceito sofrido no mercado de trabalho por causa de tatuagens no rosto: “Me chamam de Satanás”

O tatuador e criador de conteúdo João Antônio Ribeiro, 34 anos, decidiu remover as tatuagens realizadas em seu rosto, após sofrer preconceito ao tentar atuar no mercado de trabalho. Apelidado de “Satanás” por conta dos desenhos na face, João enfatizou a necessidade de conseguir oportunidades de emprego, garantindo melhores condições de vida aos seus filhos.

“Teve uma vez que uma senhora chegou para mim, com a Bíblia na mão, e disse: ‘Tá repreendido em nome do Senhor Jesus, sai Satanás, você já está condenado’. Aquilo foi a gota d’água para mim. Comecei a querer sumir com as tatuagens, tentar uma vida nova”, afirmou o tatuador através das redes sociais.

Nascido em Santo Amaro, município do Recôncavo Baiano, o blogueiro trabalhou durante muitos anos na lavoura, a fim de ajudar a família. Aos 14 anos se mudou para Feira de Santana, onde atuou como tatuador por 4 anos. No entanto, os desenhos em seu rosto começaram após João perder a sua avó, surgindo como uma resposta ao luto, e se intensificaram com o fim de um relacionamento amoroso. “Comecei a fazer tatuagens para me expressar e tentar superar a dor”, revelou.

Contudo, Ribeiro começou a enfrentar dificuldades por causa de sua aparência, sendo chamado de “Satanás” na rua por desconhecidos, além de sofrer abordagem policial sem pretextos legais. Para se desvincular desta realidade, ele mudou-se da Bahia para Minas Gerais, em 2022, com o intuito de arranjar novos empregos e oferecer uma vida estável para seus dois filhos, Anthony Pierre e Lorena Valentina. Entretanto, os preconceitos e ofensas levaram João a tomar a difícil decisão de remover as tatuagens.

Fonte: BNEWS