IMAGENS FORTES! Motociclista “voa” e cai desacordado após bater em carro; veja vídeo

O acidente entre o carro e a moto aconteceu na cidade de Juazeiro, no norte do estado da Bahia | Bnews - Divulgação Reprodução / Redes Sociais

Um acidente impressionante assustou quem passou pela Rua Comissão do Vale, no bairro Piranga, na cidade de Juazeiro, no norte da Bahia. Por volta das 10h, da última segunda-feira (11), um motociclista foi arremessado depois de bater em um carro e ficou desacordado no meio da pista.

A colisão foi registrada por câmeras de segurança no local, que mostram o momento exato da batida. O motociclista foi identificado como Natanael Carvalho do Nascimento, de 21 anos, que praticamente “voa” sobre o carro após o choque na porta do carona. Segundo informações da imprensa local, ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital de Traumas de Juazeiro.





Apesar do impacto da batida, ele sofreu apenas escoriações e algumas lesões no corpo, e já recebeu alta hospitalar. O motorista do carro, que não foi identificado, foi levado para delegacia da cidade para prestar esclarecimentos e liberado em seguida.

Fonte: BNEWS