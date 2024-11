Ifac abre inscrições para intercâmbio nos Estados Unidos com bolsa integral

O Instituto Federal do Acre (Ifac), através de sua Diretoria Sistêmica de Relações Internacionais, abriu as inscrições para seleção de estudantes de cursos superiores interessados em um intercâmbio de um ano nos Estados Unidos. Com três vagas, as inscrições estão abertas até o dia 8 de dezembro.

O intercâmbio faz parte do programa Community College Initiative (CCI), financiado pelo Congresso Americano e organizado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, com o apoio da Embaixada Americana no Brasil.

O programa oferece uma bolsa de estudos abrangente para o estudante selecionado, incluindo cobertura das taxas escolares, alojamento, alimentação e um auxílio mensal para despesas adicionais. Também estão incluídos no pacote de benefícios as passagens de ida e volta, seguro-saúde e um curso intensivo de inglês de quatro semanas, essencial para facilitar a adaptação acadêmica e cultural. O período do intercâmbio será entre junho de 2025 e maio de 2026.

Para concorrer, o candidato precisa atender a uma série de requisitos, como ter pelo menos 18 anos de idade até junho de 2025, estar matriculado em um curso superior do Ifac e ter completado entre 25% e 75% da carga horária total de sua graduação. Além disso, é necessário um Coeficiente de Rendimento Acadêmico (CRA) mínimo de 70% e a frequência mínima exigida pelo Projeto Pedagógico de Curso (PPC). O edital também estipula que o candidato não pode ter pendências disciplinares no Ifac, deve ter pouca ou nenhuma experiência anterior nos Estados Unidos e não pode ter sido bolsista de outros programas de mobilidade internacional do Ifac.

A inscrição é feita online, e o candidato deve anexar um documento oficial de identificação com foto, histórico escolar, e os formulários “Student Application” e “Participant Medical History and Examination”, ambos disponíveis no edital. Após a pré-seleção interna no Ifac, marcada para dezembro, os candidatos aprovados serão encaminhados à Embaixada Americana, responsável pela escolha final do intercambista do programa CCI para o ciclo 2025-2026.

