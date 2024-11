Edital do concurso da Educação recebe atualização em regras de envio de videoaula e plano de aula

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), tornaram público nesta quarta-feira, 13, uma atualização no edital do concurso público para cargos na Educação. O certame é organizado pela banca Instituto Nosso Rumo.

Uma das principais mudanças foi na regra de envio dos materiais para a prova prática. Agora, o item 11.3.2 permite que os candidatos, após o envio inicial dos documentos, possam substituir a videoaula e o plano de aula, sendo considerado para avaliação apenas o último link e o último planos enviados. A substituição deverá ser solicitada pelo e-mail oficial do concurso, candidato@nossorumo.org.br.

Além disso, o novo item 11.5.3 foi acrescentado para situações em que o candidato enfrentar dificuldades técnicas, como bloqueio ou exclusão da videoaula da plataforma. Nesse caso, ele deve informar o problema ao Instituto Nosso Rumo por meio do mesmo e-mail, garantindo que a situação seja avaliada pela organização do concurso.