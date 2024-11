Com chegada de frente polar, INMET emite alerta de chuvas intensas para todo o Acre

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu alerta nesta quarta-feira (13) para chuvas intensas nos 22 municípios do Acre até às 10h de quinta-feira (14). São esperadas chuvas de até 50 mm/dia, ventos intensos de até 60 km/h.

O instituto comunica que em caso de rajadas de vento, as pessoas não devem se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas, nem estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é recomendável não usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

O alerta acontece no momento em que chega ao estado uma frente polar que promete trazer instabilidade em todo o Acre, com temperaturas amenas e previsão de chuvas com possibilidade de tempestades. Além do céu carregado desde as primeiras horas desta quarta (13), há grande probabilidade de chuvas fortes ao longo do dia. A umidade relativa do ar deve variar, com mínimas entre 75% e 85% à tarde, e máximas de 90% a 100% ao amanhecer. Os ventos soprarão de sudeste, com rajadas ocasionais e variações para sul e leste.