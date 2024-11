Catarinense e filiado ao PL: quem era o suspeito de jogar bomba em frente ao STF

A identidade do homem que morreu nas explosões registradas na área externa da Praça dos Três Poderes, em Brasília, ainda não foi confirmada. A suspeita é que se trata de Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos, de acordo com apuração da CNN Brasil.

O homem foi apontado como suspeito porque o carro que explodiu em anexo da Câmara dos Deputados estaria em seu nome, mas as forças de segurança pública do governo do Distrito Federal ainda não confirmaram que ele seria o autor dos ataques.

Francisco Wanderley era de Santa Catarina, filiado ao Partido Liberal (PL) e já foi candidato a vereador no município de Rio do Sul pela legenda. O homem era conhecido pelo apelido de “Tiü França” e teria alertado, em redes sociais, que faria um ataque em Brasília, segundo informações recebidas pela emissora.

Ao longo do dia, Francisco Wanderley Luiz teria circulado pela Câmara dos Deputados , segundo informação dada aos deputados pelo chefe de segurança da Casa.

Conforme divulgado pelo UOL, ele teria se movimentado pelo anexo 4 da Câmara, onde fica localizada a maior parte dos gabinetes dos deputados.

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, disse que o autor das explosões é um “suicida”.