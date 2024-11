Aposentados e pensionistas do Acre ameaçados pelo golpe do precatório

O Acreprevidência, responsável pela gestão previdenciária no Acre, emitiu um alerta para aposentados e pensionistas sobre um golpe de precatórios que vem atingindo beneficiários do estado. Esse esquema fraudulento visa enganar pessoas vulneráveis, principalmente idosos, com a promessa de liberar valores de precatórios supostamente devidos pelo governo, mas exige um pagamento inicial para “desbloqueio” ou “antecipação” desses valores.

Os golpistas, se passando por representantes de escritórios de advocacia ou até mesmo do Acreprevidência, entram em contato com aposentados e pensionistas informando sobre a possibilidade de sacar precatórios. Utilizam argumentos convincentes, muitas vezes apresentando documentos falsos ou detalhes pessoais obtidos de forma fraudulenta, para ganhar a confiança das vítimas. Em troca da liberação do suposto benefício, solicitam depósitos antecipados que, na verdade, são desvios para contas de terceiros.

Foto: Neto Lucena/Secom.

O Acreprevidência lembra que precatórios verdadeiros, quando devidos, são administrados pelo governo e pagos diretamente, sem a necessidade de intermediários ou qualquer taxa de liberação. Qualquer demanda de pagamento antecipado é um sinal claro de golpe. Os beneficiários devem desconfiar de qualquer contato não solicitado, especialmente via telefone ou mensagem, e evitar compartilhar informações pessoais.

Caso os beneficiário sejam contatados, a orientação é que:

Não realizem depósitos ou pagamentos a supostos representantes;

Entrem em contato diretamente com o Acreprevidência ou outro órgão responsável para confirmar a veracidade de qualquer informação recebida;

Denunciem o golpe às autoridades policiais para investigação e proteção de outras possíveis vítimas.

Esse tipo de fraude não apenas gera prejuízo financeiro, mas afeta a confiança dos cidadãos em serviços previdenciários. A orientação é que as famílias fiquem atentas e orientem os idosos sobre os sinais de fraude e a importância de verificar informações diretamente com fontes oficiais.

Para mais informações, os beneficiários podem procurar diretamente o Acreprevidência, na Ria Benjamin Constant, n° 351, bairro Cerâmica, em Rio Branco, ou pelos telefones: 3215-4301, 3215-4343 e Whatsapp 3215-4309. Ou ainda pelo site www.acreprevidencia.ac.gov.br.