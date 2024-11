VÍDEO: Cão cego por catarata volta a enxergar e comove web

Uma cena comovente viralizou nas redes sociais e chamou a atenção dos amantes de animais. Acontece que um cãozinho, que perdeu a visão devido a catarata, conseguiu voltar a enxergar após passar por um procedimento.

No vídeo, compartilhado no X (antigo Twitter), o cachorro, de pelagem branca, apareceu inicialmente se batendo pelos corredores, com a visão prejudicada buscando por seus tutores. Logo após, o animal foi filmado durante a consulta e procedimento cirúrgico nos olhos.

Um tempo depois, os responsáveis pelo animalzinho mostraram como ele realmente voltou a enxergar, filmando-o no mesmo corredor, só que agora com a visão completa e conseguindo identificar seus tutores em uma cena emocionante.

“A dádiva de voltar a enxergar. Essa é a beleza da medicina veterinária”, dizia a legenda do registro inspirador que viralizou e atingiu 15,7 mil curtidas e 330,9 mil visualizações, até o momento.

Vale destacar, que a depender da fase em que o animal está com a doença, a catarata pode ter tratamento cirúrgico e o animal pode voltar a enxergar, como no caso do cãozinho do vídeo.

Confira:

VIVA A MEDICINA! Cãozinho cego por catarata volta a enxergar e emociona web 🥹 pic.twitter.com/NmqeewwNdC — POPTime (@siteptbr) November 12, 2024

Fonte: BNEWS