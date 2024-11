Terça tem previsão de tempo nebuloso com pancadas de chuva no Acre

O tempo no Acre nesta terça-feira, 12, deve apresentar variação entre períodos de sol e pancadas de chuva, especialmente durante a tarde e à noite. As temperaturas nas áreas mais urbanas, como Rio Branco, estarão elevadas durante o dia, variando entre 25°C e 31°C, com aumento de nebulosidade ao longo do dia e possibilidade de chuva forte.

A umidade relativa do ar pode chegar a 70% ou mais devido às condições de chuva previstas, proporcionando um ambiente úmido.

Cidades em áreas florestais e ribeirinhas, como Cruzeiro do Sul e outras na região do Alto Acre, também experimentarão condições similares, com temperaturas um pouco mais amenas à noite, oscilando entre 20°C e 26°C. As rajadas de vento devem ser leves a moderadas, influenciando minimamente na sensação térmica, mas há alerta para possíveis temporais isolados ao final do dia devido à convecção e à alta umidade atmosférica esperada​​​​.