Polícia prende mulher com mais de 10 celulares furtados e escondidos na roupa; ASSISTA

Uma mulher foi detida pela Polícia Civil, no sábado (9), durante o Pré-Caju, em Aracaju, portando 12 celulares furtados. A suspeita usava abadá do bloco Vumbora, quando foi abordada e conduzida pela equipe policial [veja vídeo no fim desta publicação].

Recuperação de mais de 100 celulares

A Polícia Civil recuperou cerca de 100 celulares furtados durante o Pré-Caju 2024, com a ajuda de uma ação integrada entre a Delegacia-Geral, o Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), a Divisão de Inteligência (Dipol) e as coordenadorias da Polícia Civil. Parte dos aparelhos foi encontrada em um veículo, cujos responsáveis foram identificados.

A Detur (Delegacia de Turismo), responsável por investigar crimes durante grandes eventos, agora se encarrega das prisões e da devolução dos celulares às vítimas, que devem registrar Boletim de Ocorrência caso ainda não tenham feito isso. A Polícia Civil vai realizar a devolução de celulares recuperados por meio de divulgação tanto pela imprensa, quanto pelo Instagram da Polícia Civil (@pcsergipe).

A operação é um desdobramento de ações iniciadas no Pré-Caju de 2023 para combater furtos durante grandes eventos.

Mulher é detida com mais de 10 celulares furtados durante o Pré-Caju 2024 pic.twitter.com/7WZ1ZwAteA — bnewsvideos (@bnewsvideos) November 12, 2024

Fonte: BNEWS