Onda polar deve amenizar clima e causar chuvas intensas no Acre

O meteorologista Davi Friale em boletim publicado no Portal O Tempo Aqui revelou que uma nova onda polar chega ao Acre nesta quarta-feira (13). De acordo com o boletim, após uma segunda-feira e terça-feira, 11 e 12, quente e ensolarada, a quarta-feira (13) será de temperaturas bem mais amenas e chuvas intensas, com potencial para temporais em diversas regiões.

A previsão indica que as temperaturas em Rio Branco e Brasileia, além de outros municípios no leste e sul do estado, devem registrar uma queda significativa, com máximas abaixo de 26ºC. A máxima em algumas localidades poderá ficar até abaixo dos 23ºC, algo raro para a região.

Além do friozinho, o alerta de Friale destaca a alta probabilidade de temporais, especialmente na noite de terça para quarta-feira. As condições atmosféricas, segundo ele, estarão altamente favoráveis para chuvas intensas em áreas centrais do Acre e no vale do Juruá.

“A temperatura máxima, que ocorre no começo da tarde, vai cair cerca de 10ºC, em relação aos dias anteriores, cujas máximas ficaram em torno de 34ºC. Assim, nesta quarta-feira, a maior temperatura, durante o dia, em Rio Branco e Brasileia, deve ficar abaixo de 26ºC, podendo até ficar inferior a 23ºC, em alguns municípios. Assim, as condições atmosféricas estarão altamente favoráveis à ocorrência de chuvas intensas a partir desta terça-feira, durante a noite para o dia seguinte e na quarta-feira”, relatou.

Segundo Friale, o tempo deve melhorar na quinta, 14, com sol entre nuvens em Rio Branco e Brasileia. No entanto, as previsões indicam que o clima úmido e abafado volta no final de semana, trazendo chuvas pontuais e, possivelmente, fortes em várias regiões do estado.