Notebook de cantora pega fogo e explode durante show; veja vídeo

Uma cantora passou por um sufoco durante seu show na madrugada do último domingo (10). Géssyca Pio se apresentava em um restaurante na cidade de Iguatu, no Ceará, quando o notebook pegou fogo e explodiu.

As cenas foram compartilhadas pela moça em seu perfil oficial do Instagram. Nas imagens, é possível ver o momento em que a jovem e um homem estão no palco cantando e tocando, quando começam a surgir faíscas e a explosão acontece.

O fogo chegou a atingir e danificar os cabos de outros equipamentos da cantora. Funcionários e clientes do restaurante conseguiram controlar as chamas. Ao G1, a moça relatou que não chegou a ser atingida.

“Foi um livramento, graças a Deus, não atingiu meus olhos, minhas mãos. Eu nunca vi um negócio desse na minha vida. Fiquei com um trauma tão grande que até o celular não carrego mais perto de mim”, afirmou ela.

Em suas redes sociais ela está movimentando uma campanha para que fãs e amigos ajudem a adquirir um novo equipamento. No notebook ela tinha arranjos sonoros, músicas autorais, samples e playbacks.

“Oi pessoal aconteceu um grande acidente comigo, Durante no meu show, quem puder me ajudar, com qualquer quantia, ficarei muito grata, porque esse notebook é meu instrumento de trabalho meu ganha pão”, escreveu ela no Instagram.

