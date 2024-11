No Acre, mais de 14,1 mil microempresas estão inadimplentes, mostra Serasa

Dados do Indicador de Inadimplência das Empresas da Serasa Experian, primeira e maior datatech do Brasil, mostraram que em setembro deste ano foram registradas mais de 6,9 milhões de companhias inadimplentes de todos os portes, sendo 6,5 milhões delas Micro e Pequenas Empresas (MPEs). A soma das dívidas negativadas desses negócios foi de 45,8 milhões cujo valor chegou em R$ 130,5 bilhões, maior número desde o início da série histórica. Em média, cada MPE inadimplente possuía 7 contas atrasadas. Veja abaixo o levantamento dos últimos 12 meses:

“Quando a economia enfrenta desafios, como altas taxas de juros e inflação, as micro e pequenas são as primeiras a sentir o impacto, pois têm menos margem de manobra para absorver choques econômicos. Além disso, elas enfrentam dificuldades adicionais, como acesso limitado a crédito e financiamento. Bancos e instituições financeiras tendem a ser mais cautelosos ao conceder empréstimos para esses negócios devido ao maior risco percebido. Isso cria um círculo vicioso em que a falta de acesso a capital impede o crescimento e a sustentabilidade dessas empresas, aumentando ainda mais a probabilidade de inadimplência”, explica o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi.

Em setembro, 55,0% das MPEs inadimplentes eram do setor de “Serviços”, 37,1% do “Comércio”, 7,5% da “Indústria” e 0,4% de “Demais”, que englobam companhias dos segmentos Primário, Financeiro e Terceiro Setor. Na visão por regiões, a avaliação do indicador mostrou que a maior parte das MPEs com CNPJs negativados eram do Sudeste (53,3%) e a menor parcela do Norte (5,5%). Confira a comparação completa no gráfico a seguir:

As Unidades Federativas (UFs) que lideraram o ranking com mais Micro e Pequenas Empresas inadimplentes foram São Paulo (2.207.002), Minas Gerais (577.519) e Rio de Janeiro (574.450). Abaixo, veja a lista completa:

Cenário nacional

Considerando o levantamento nacional de todos os portes, o total foi de mais de 6,9 milhões de empresas inadimplentes em setembro, ou seja, 32,7% de negócios existente no país. A somatória das dívidas atrasadas chegou em 50,6 milhões com valor total de R$ 151,9 bilhões, sendo a média de 7,3 débitos vencidos por CNPJ. Cerca de 56,0% dos negócios no vermelho eram do setor de “Serviços”. Confira os dados completos no gráfico e na tabela abaixo:

Na análise por segmentos nos quais os empreendimentos inadimplentes mais adquiriram suas dívidas, “Serviços” foi o que se destacou (30,9%). No gráfico abaixo está o levantamento completo, confira:

Para conferir mais informações e a série histórica do indicador, clique aqui.

Metodologia

O Indicador Serasa Experian de Inadimplência das Empresas contempla a quantidade de empresas brasileiras que estão em situação inadimplência, ou seja, possuem pelo menos um compromisso vencido e não pago, apurado no último dia do mês de referência. O Indicador é segmentado por UF, porte e setor.