Governo do Acre reabre edital com vagas para docentes do Ieptec e contempla 40 áreas de formação

O governo do Acre continua investindo em mão de obra qualificada para compor o quadro de profissionais do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec). Nesta terça-feira, 12, foi reaberto o processo seletivo para contratação de profissional bolsista docente, com inscrições abertas até domingo, 17.

Os selecionados formarão um cadastro-reserva e atuarão com mediação em sala de aula em cursos técnicos ou de qualificação profissional oferecidos nos centros do Ieptec, em espaços cedidos por parceiros, ou ainda nas dependências do sistema prisional do Acre.

O candidato precisa ter curso superior incompleto ou completo em alguma das seguintes áreas: engenharia agronômica ou florestal; administração; ciências contábeis; gestão pública; recursos humanos; odontologia; farmácia; bioquímica; biomedicina; estética e cosmética; medicina veterinária; sistemas de informação; análise de sistema; ciência da computação; redes de computadores; segurança da informação; fisioterapia; enfermagem; análises clínicas; agroecologia; ciências agrárias ou agrícola; tecnólogo em gestão ambiental; comunicação social e/ou jornalismo; publicidade e propaganda; cinema; artes visuais; produção de multimídia; design de multimídia; sistemas e mídias digitais; design gráfico; ciências humanas; tecnologia em jogos digitais; design de animação; marketing; arquitetura e urbanismo; direito; e nutrição.

Há vagas para os municípios de Acrelândia, Assis Brasil, Bujari, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Jordão, Manoel Urbano, Marechal Thaumaturgo, Mâncio Lima, Plácido de Castro, Porto Walter, Rio Branco, Rodrigues Alves, Senador Guiomard, Tarauacá e Sena Madureira.

Os convocados vão trabalhar com cargas horárias semanais flexíveis de 20h, 30h ou 40h. Os valores das bolsas podem chegar a R$ 3.680,00, a depender das horas trabalhadas e do nível de escolaridade (vide Quadro 1 do edital).

Inscrições gratuitas realizadas exclusivamente no site processoseletivo.ieptec.ac.gov.br, onde o candidato tem acesso ao edital, formulário de inscrição por município e anexos para preenchimento.