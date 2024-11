Especialistas em direito do consumidor participam de workshop no Acre

Especialistas em defesa do consumidor se reuniram em Rio Branco (AC) para aprofundar conhecimentos sobre os impactos da inovação tecnológica, as vulnerabilidades do público e as novas diretrizes para o consumo responsável e consciente. O 1º Workshop de Defesa do Consumidor da Região Norte, que contou com palestras e cursos de capacitação, encerrou-se na sexta-feira (8).

O objetivo do evento promovido pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), em parceria com o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) e a Ordem dos Advogados do Brasil estaduais, foi estabelecer um debate estratégico e contínuo sobre os desafios enfrentados na Região Norte.

“Em um momento de intensificação do consumo digital, e das novas vulnerabilidades que ele traz, é essencial que os Procons estejam capacitados e alinhados”, enfatizou o coordenador-geral do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor da Região Norte, Alexandre Shiozaki.

Entre os temas abordados nas palestras, estavam a atuação do Procon do Acre (AC) e de Rondônia (RO) e do Ministério Público acreano, os direitos do consumidor no setor de turismo e de transporte e o impacto social das casas de aposta. Outro destaque foi uma discussão sobre a parceria entre a Defensoria Pública e o Procon no combate ao superendividamento.

A programação do workshop incluiu o Curso de Defesa do Consumidor e a Capacitação do Sistema ProConsumidor. O objetivo foi especializar técnicos e agentes no uso da plataforma de atendimento digital.

“O ProConsumidor é uma ferramenta que coloca o cidadão no centro do processo de atendimento e solução de conflitos. Ao capacitarmos os agentes de defesa para utilizarem esse sistema, estamos dando um passo crucial para melhorar a experiência e a proteção do consumidor em todo o País”, avaliou o diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, Vitor Hugo do Amaral, que representou a Senacon no Acre.

A abertura do 1º Workshop de Defesa do Consumidor da Região Norte ocorreu na quarta-feira (6). Na mesa de autoridades, além de Amaral e de Shiozaki, estavam o secretário de governo do Acre, Luiz Calixto; a presidente do Procon-AC, Alana Albuquerque; e o deputado estadual e vice-presidente da Assembleia Legislativa estadual, Pedro Longo. Também participaram a coordenadora da Escola Nacional de Defesa do Consumidor, Ana Cláudia Menezes; o representante da OAB-Seccional AC Thales Vinícius Salles; integrantes dos Procons do Amazonas (AM), do Amapá (AP) e de Rondônia; servidores públicos; e estudantes de Direito.