E agora? sem consenso, eleição da Câmara de Vereadores de Rio Branco vai para o voto

A disputa pela presidência da Câmara Municipal de Rio Branco deve ser renhida. Nenhum dos candidatos declarados – Samir Bestene (PP), Elzinha Mendonça (PP) e Joabe Lira (UB), conseguiram consenso em torno dos seus nomes. Joabe é o candidato a ser trabalhado pelo prefeito Tião Bocalom, que quer para presidir a Câmara alguém da sua mais extrema confiança e que não crie problemas à sua gestão. A vereadora Elzinha Mendonça (PP) articula votos dentro do grupo de vereadores independentes, que não se elegeram nem à custa da máquina do governo ou da prefeitura. O vereador Samir Bestene (PP) queria ser o candidato apoiado pelo prefeito Bocalom, mas não conseguiu este intento. O argumento dos assessores do prefeito é que o PP já está contemplado com Alysson Bestene como vice-prefeito. A eleição, a acontecer no dia primeiro de janeiro, ainda se encontra indefinida, e deve ser decidida próximo da votação. Ou até momentos antes de cada vereador depositar seu voto. Está longe, muito longe, de se ter uma eleição apenas de aclamação de um dos candidatos. Mas, em se tratando de uma eleição paroquial, tudo pode acontecer. Ou até nada de imprevisto.

A DISPUTA NÃO É PARTIDÁRIA

Para deixar claro: tanto faz ganhar a disputa pela presidência da OAB-AC a Marina Belandi ou Rodrigo Ayache. Nem os conheço. Mas, com formação jurídica e como jornalista, não posso deixar de condenar os que tentam transformar a eleição numa entidade respeitada, como a OAB-AC, em mísera briga partidária. Cabe apenas aos advogados escolher o que é melhor para a categoria. Prefeito, governador, deputado e o escambau, não têm que ficar dando pitaco na casa alheia. São ilegítimos para ficarem bancando o cabo eleitoral, sob o argumento idiota, tosco, que uma chapa é de direita e outra de esquerda. Vão dar palpite num jogo de dominó, não na OAB-AC! Cabe apenas aos advogados escolher o que é melhor para a instituição e para cumprir a função social que lhe compete. O advogado que dá seu voto por pressão de quem está no poder, se equivale ao seu Pafúncio do Caladinho, que trocou seu voto por um sacolão na última eleição. Deixemos os advogados decidirem, não ficaram sentados cinco anos numa Faculdade para ficar ouvindo palpiteiros que não têm nada a ver com a categoria e querendo partidarizar a disputa. Que vença o melhor.

A QUESTÃO É JURÍDICA

O prefeito Tião Bocalom tem repetido ser cristão. Também sou e católico. Agora, essa questão de usar a Bíblia nas escolas municipais para aumentar o efetivo evangélico, como é o cerne do projeto sancionado pelo Bocalom, não é uma discussão religiosa e nem de valores morais, mas sim uma questão jurídica. A Constituição Federal expressa que o país é laico, não se pode impor uma corrente religiosa na rede escolar. O Ministério Público tem completa razão em se insurgir contra um projeto que fere uma norma constitucional. E não tenho nenhuma dúvida que a matéria não resistirá a um sopro, quando chegar para a análise da justiça. Nada contra a Bíblia, mas essa é a lei.

PIOR QUE O SONETO

Mais injustificável foi a razão apresentada pelo autor do projeto, vereador e Pastor Arnaldo Barros, para defender a matéria: – Será ensinado que homem é homem e mulher é mulher. E que homem tem que casar com mulher. Esta, é uma tese homofóbica, proibida em lei. A emenda do vereador saiu pior do que o soneto. Melhor seria ter calado.

UNIDADE PARTIDÁRIA

O senador Márcio Bittar (UB) diz que interessa à oposição e não a quem ganhou a eleição, a discussão no momento da eleição para governador. Na sua visão, quem ganhou terá que até 2026 mostrar trabalho. Defende a unidade dos partidos de direita da última eleição. E que a discussão, no momento oportuno, deverá reunir figuras como o Gladson Cameli (mesmo fora do poder), a Mailza Assis, que estará como governadora. O prefeito Tião Bocalom; e o presidente da ALEAC, deputado Nicolau Júnior (PP), que será o vice quando a Mailza assumir o governo. Diz que sua luta será pela unidade.

FATOS CONCRETOS

Para o senador Márcio Bittar (UB) os dois únicos fatos concretos no campo da direita são que, o Gladson Cameli será candidato a senador pelo PP; e ele, pelo PL. O resto será costurado.

META É A ALEAC

O vereador eleito Zé Lopes (REPUBLICANOS) tem como foco cumprir um bom mandato nos próximos dois anos, e depois disputar uma vaga de deputado estadual. Só que, se continuar no seu partido, não terá uma parada fácil: os deputados Tadeu Hassem, Gene Diniz e Clodoaldo Rodrigues, terão cada um três prefeituras trabalhando pesado para as suas reeleições. O que pesa.

PLANO B

Os deputados Eduardo Ribeiro e Pablo Bregense têm que começar a pensar em qual partido disputarão a reeleição. A direção do PSD já deixou claro que não lhes dará legenda, por querer montar uma chapa com candidatos à ALEAC sem mandatos.

DEUS NOS ACUDA

Na Austrália tende ser aprovado o projeto presidencial que proíbe o acesso às redes sociais por menores de 16 anos. Se fosse no Brasil, o mundo estaria caindo na cabeça do governo, sob argumento de ferir a liberdade individual e ser “comunista” (sic).

NOMES POSTOS

Elzinha Mendonça (PP), Samir Bestene (PP) e Joabe Lira (UB), são os nomes postos com mais vigor para disputar, em janeiro do próximo ano, a presidência da Câmara Municipal de Rio Branco. A eleição para mesa diretora do Legislativo costuma ser decidida na véspera da eleição.

GRANDE ELEITOR

O grande eleitor da disputa para a presidência da Câmara Municipal de Rio Branco deverá ser o prefeito Tião Bocalom, por um motivo óbvio: tem cargos para negociar com os vereadores e conquistar votos para o seu candidato. E isso pesa muito.

NADA DE NORMAL

Não existe nada de anormal que o Bocalom queira ter alguém da sua base de apoio, escolhido por ele para presidir a Câmara Municipal. Seja na prefeitura ou no governo, quem está no poder sempre apoia um candidato.

NÃO ABRE MÃO

Pelo que ouvi ontem de um membro do PP, não há intenção do vereador Samir Bestene (PP) de recuar de sua candidatura a presidente, tenha ou não o aval do prefeito Bocalom.

LULA NÃO DECOLA

Em briga com os radicais e extremistas de esquerda do PT, o Lula caminha para o terceiro ano de mandato sem ter decolado na sua popularidade. Está mantendo um percentual parecido com o que lhe elegeu, bem abaixo do que o esperado.

BRIGAS DE COMPADRES

Tudo indica que a briga com o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, foi uma briga de compadre. O Lula não tomou a medida que era para ser tomada, cortar relações diplomáticas com o regime de Maduro, depois das agressões deste ao governo brasileiro.

CHAPA QUE ASSUSTA

O PP deve ter como candidatos disputando a reeleição para deputado federal Socorro Neri, Zezinho Barbary e José Adriano – nomes que assustam a vinda de outros candidatos para a chapa. Os três são muito fortes.

FALTOU COMBINAR

O deputado federal de extrema-direita, Ulysses Araújo (UB), diz que vai fazer uma campanha contra o comparecimento de público ao filme “Ainda Estou Aqui,” com a atriz Fernanda Torres — que retrata os porões e os crimes da ditadura militar que assolou o país. Faltou combinar com os espectadores, o filme em questão é campeão de bilheteria nos cinemas brasileiros, com um público superior a 300 mil pessoas.

MATEMÁTICA SIMPLES

A matemática é simples: se deixam sair bezerros sem uma pauta alta, vai faltar no futuro gado para o abate. Resumindo: quem está rachando de ganhar dinheiro são os atravessadores de outros estados. Só este ano saíram 180 mil cabeças até outubro. De onde se tira e não se repõem, falta. Até um menino de Jardim de Infância faz essas contas. O maior perdedor é o povão com a alta da carne. Só quem acha que está tudo bem é quem pode comer filé todos os dias. O povão vai de ovos na refeição.

RECUPERAÇÃO DO VELHO LOBO

As notícias que chegam ao BLOG é de boa recuperação do estado de saúde do ex-deputado federal Flaviano Melo. A fase crítica foi superada.

FAZ SENTIDO

Ninguém torce mais para que o prefeito Tião Bocalom se afaste para ser candidato, é o seu vice Alysson Bestene; que ganharia dois anos como prefeito. E poderia disputar a reeleição.

FRASE MARCANTE

“O amor é mais precioso que a vida. A honra mais preciosa que o dinheiro. Mais preciosa que ambos é a palavra dada”. Spencer.