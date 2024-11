Com a esquerda fora do jogo na corrida ao Palácio Rio Branco, o movimento bolsonarista chegará dividido na eleição de 2026. Três lideranças do chamado movimento conservador liberal cristão estarão na linha de frente do processo e são eles: o senador Alan Rick (União Brasil), a vice-governadora Mailza Assis (PROGRESSISTA) e o prefeito Tião Bocalom (PL).

Alan lidera as pesquisas de opinião pública desde sempre, a vice-governadora Mailza Assis estará no cargo com o PP bastante fortalecido, e o prefeito Tião Bocalom (PL) tem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro e governa metade da população do Estado como prefeito reeleito da capital. Em tese, nada impediria que os três disputassem a eleição, já que o processo se dá em dois turnos. No segundo turno, o candidato que perder decide a eleição.

“A Política atual é briga de cachorro grande, a minha esperança é que os “pinscher” percebam que são a maioria e aprendam a votar”. (Aaliyah Carmelo)

. Quanto à disputa para o Senado, o racha na direita conservadora permanece.

. Porém, o PT terá um forte candidato na disputa: O presidente da Apex Brasil e ex-governador Jorge Viana, que poderá fazer a diferença no jogo, pois a esquerda o terá como candidato único apoiado pelo presidente Lula.

. Mesmo assim, o campo conservador acredita que poderá ganhar as duas vagas em disputa.

. A ex-prefeita Leila Galvão ainda não decidiu sobre seu futuro político para 2026; qualquer informação de que será candidata a deputada estadual ou federal não partiu dela.

. Quando se perde uma eleição muito bem votada, como é o caso da Leila, a tendência é continuar no jogo, porém, é cedo demais para qualquer movimento.

. Como ela mesma diz:

. É tempo de agradecer a Deus, aos amigos que são muitos e cuidar da família”.

. Faz bem!

. O ex-prefeito Flaviano Melo continua entubado preventivamente; em breve estará no Acre como ele gosta.

. A propósito, o MDB foi muito bem votado nas eleições municipais graças aos bons nomes na disputa;

. Porém, não se pode imaginar que vai chegar em 2026 liso dando as cartas na disputa para o governo.

. Aquela história do caldo de galinha não faz mal a ninguém…

. O prefeito de Xapuri, Bira Vasconcelos, será um dos nomes da chapa petista para deputado estadual em 2026.

. O vereador eleito André Kamai, também!

. PT, PC do B, Psol e PV devem formar uma federação para tentar eleger dois deputados estaduais.

. O PSB, aliado de primeira hora do PT em anos passados, hoje é uma ovelha desgarrada do rebanho.

. O candidato do PP que perdeu a eleição em Epitaciolândia, Everton Soares, fez um grande encontro para agradecer os amigos;

. O churrasco, na chácara do vereador eleito Almir Andrade, foi visto como um passo em direção a 2026 como candidato a deputado estadual.

. Pode ser que sim, mas pode ser que não!

. Já dizia a irmã Maria das Neves:

. “O rico, o pobre; o sábio e o tolo; o que mora em um casebre e o que mora no palácio, o preto e o branco, o religioso e o ateu, todos eles vão para o mesmo lugar quando morrem; isto, torna os homens iguais”.

. Bom dia!