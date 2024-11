O objeto foi retirado de campo pelo atacante Yuri Alberto, do Corinthians | Bnews - Divulgação Reprodução/Redes Sociais

O caso da cabeça de porco arremessada no gramado da Neo Química Arena durante o clássico entre Corinthians e Palmeiras, na última segunda-feira (04), chamou atenção de todo o país. Esta, no entanto, não é a primeira vez que algo do tipo acontece.

O BNews reuniu casos parecidos e tão inusitados quando a provocação da torcida corintiana. As situações envolvem dentaduras, instrumentos musicais e até pênis de borracha.

Fonte: BNEWS