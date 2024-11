CUIDADO! Veterinária faz alerta sobre planta perigosa para cachorros; ASSISTA

A médica veterinária, Milena Gimenez, realizou um importante alerta, em suas redes sociais, falando os perigos da planta Cyca para os cachorros. De acordo com a profissional, todas as partes dela são venenosas, com destaque para as sementes, que representam um alto risco de intoxicação.

No vídeo, compartilhado no Instagram, a profissional explicou que a sua cadelinha acabou comendo uma semente e tendo que ser hospitalizada para realizar uma lavagem, mas acabou ficando bem após o acompanhamento com os profissionais.

“Por isso a importância de um passeio com a PRESENÇA do tutor. E não falo da presença em si, mas de estarmos com atenção naquilo que estamos fazendo no momento. Já que hoje, tudo é feito no modo automático. Aqui, um descuido de segundos, gerou sérios problemas. E nem pense em: vou ter cuidado extremo e não deixarei meu animal colocar o focinho/boca no chão. O passeio farejativo é de extrema importância e depende de nós, a monitorização enquanto eles fazem adquirem a endorfina deles”, relatou.

A veterinária destacou que o maior problema da planta é que não existe nenhum antídoto para a intoxicação causada pela Cyca, ou seja, isso pode apresentar sérios riscos a vida do animal de estimação.

A cena viralizou nas redes sociais e atingiu 122 mil curtidas, deixando os internautas atentos para o perigo da planta.

Confira:

Fonte: BNEWS