Conab entrega cestas alimentares a municípios afetados pelas cheias dos rios no Acre

esta terça-feira (12), a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) entregou cestas de alimentos, em Brasileia, município que foi afetado pela enchente em fevereiro deste ano. Os alimentos foram adquiridos com recursos repassados à Companhia pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

No ato, representando a Conab, estarão presentes o diretor de Operações e Abastecimento, Arnoldo de Campos, e a superintendente regional no estado, Alessandra Ferraz. Durante a ação, serão entregues para 18 municípios atingidos por eventos climáticos, 61.127 cestas de alimentos de 21,5 kg, com dez tipos de produtos.

A Ação de Distribuição de Alimentos (ADA), executada pela Companhia, será destinada a dois órgãos demandantes: o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que destinará as cestas aos povos e comunidades tradicionais residentes nas Unidades de Conservação da Reserva Chico Mendes; e a Defesa Civil Estadual, que destinará a pessoas que vivem em situação de insegurança alimentar, nutricional e social atingidas pelos eventos extremos de crise climática (enchentes/estiagem).

Para a superintendente regional, essa é uma resposta efetiva de apoio do Governo Federal a famílias necessitadas que foram afetadas por desastres climáticos no Acre.

“Estamos empenhados em cumprir nossa missão institucional e fazer com que as cestas de alimentos cheguem aos beneficiários no destino final dentro do prazo estipulado e com a qualidade garantida. A parceria com o Governo do Estado do Acre é estratégica para nós e tem contribuído para o sucesso dessa operação tão importante no Acre”, destaca.

A Conab é responsável por todas as etapas do processo logístico, desde a realização do leilão para contratação das empresas fornecedoras dos alimentos até a fiscalização da entrega no destino final nos municípios acreanos.

Além da estatal, estarão presentes os representantes do Governo do Estado do Acre e prefeitos dos municípios do Alto Acre: Xapuri, Epitaciolândia, Brasileia e Assis Brasil.