Bancos terão horário de expediente alterado em novembro; entenda

O funcionamento dos bancos passará por mudanças devido a dois feriados nacionais. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), não haverá atendimento presencial nas agências bancárias nos dias 15 de novembro e 20 de novembro.

Neste ano, a Proclamação da República cai nesta sexta-feira (15/11), enquanto o Dia da Consciência Negra — que será comemorado em caráter nacional pela primeira vez — será comemorado na próxima quarta-feira .

Outro fator que pode mudar a rotina usual das agências bancárias é a 19ª reunião de cúpula do G20, que ocorre na cidade do Rio de Janeiro nos dias 18 (segunda-feira) e 19 de novembro (terça-feira).

De acordo com a Febraban, nas datas os bancos vão abrir normalmente, exceto nas localidades onde há feriado municipal, como é o caso do Rio de Janeiro. A cidade decretou feriado em decorrência do encontro do G20.

Não há mudanças nas transações via Pix, que ficarão disponíveis durante o período. As demais compensações bancárias, incluindo a Transferência Eletrônica Disponível (TED), são efetivadas no dia útil seguinte ao feriado, segundo informou a federação.

Embora as agências estejam fechadas nos feriados, os clientes podem usar as áreas de autoatendimento e os canais digitais (celulares e computadores) dos bancos, para a realização de transferências, pagamento de contas, entre outros serviços.

Contas com vencimento no feriado

Segundo o diretor-adjunto de Serviços da Febraban, Walter Tadeu de Faria, contas de água, energia, telefone e até boletos com vencimento no feriado poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte.

Caso contrário, a Febraban aconselha antecipar o pagamento ou, no caso dos títulos que têm código de barras, agendar o pagamento nos caixas eletrônicos, internet banking e pelo atendimento telefônico dos bancos.