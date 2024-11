Após gol no Vitória, craque do Corinthians curte festa e atrai multidão; veja vídeo

Memphis Depay marcou o gol do triunfo corintiano sobre o Vitória, no Barradão | Bnews - Divulgação Reprodução/Redes Sociais

Autor de um dos gols do Corinthians no triunfo sobre o Vitória, o atacante Memphis Depay causou alvoroço ao visitar a cidade de Santo André, na Região Metropolitana de São Paulo, na noite da segunda-feira (11).

O holandês de 30 anos acabou atraindo uma multidão de fãs que estava na localidade. Memphis esteve no local para prestigiar a festa de um amigo.

Nas imagens que circulam nas redes, é possível ver o craque de chinelos, bermuda e regata atendendo aos fãs. Em outra, o atacante aparece sentado fazendo um penteado no cabelo.

Confira:

O atacante holandês Memphis Depay, do Corinthians, apareceu ontem à noite no bairro Jardim Santa Cristina, em Santo André. 🎥 Reprodução pic.twitter.com/eLmxXf73mY — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) November 12, 2024

Após vencer o Vitória, o Corinthians se apresenta na quarta-feira (13) para voltar aos treinamentos. O próximo jogo do time será somente no dia 20, quando enfrenta o Cruzeiro na Neo Química Arena, às 11h, pela 34ª rodada do Brasileirão.

Fonte: BNEWS