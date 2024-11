VÍDEO: Padre “afoga” bebê ao fazer batizado e atitude divide opiniões na web: “que absurdo”

O vídeo do batizado foi compartilhado no perfil oficial do padre no Instagram e recebeu inúmeros comentários | Bnews - Divulgação Reprodução / Redes Sociais

O vídeo do batizado foi compartilhado no perfil oficial do padre no Instagram e recebeu inúmeros comentários | Bnews - Divulgação Reprodução / Redes Sociais

O batizado de uma criança na paróquia Santa Cruz, no município de Santa Cruz de Monte Castelo, no Paraná, chamou atenção e dividiu opiniões após ser compartilhado na internet. As imagens foram compartilhadas no perfil oficial do padre Maycon, que é o pároco da basílica, e que tem grande atuação nas redes sociais.

No vídeo, é possível ver o momento em que o religioso mergulha a bebê, de prenome Antonella, na água e a deixa bastante assustada. “Antonella, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo”, escreveu na legenda da publicação que mostra o ritual comum em diversas igrejas católicas.

No entanto, o ato não foi bem visto por parte dos internautas, que criticaram a atitude do padre. “A criança saindo da água: vália minhanossasinhora”, debochou uma internauta. “Na minha época só molhava a cabeça”, pontuou outra. “Tem que levar o sabonete para o banho ficar completo! Que absurdo, pobre criança”, criticou mais uma.

Fonte: BNEWS