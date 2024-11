Serviços de emissão de carteiras de identidades ficam fora do ar nesta segunda e terça no Acre

O Instituto de Identificação Raimundo Herminio de Melo anunciou que, em razão de problemas técnicos, os serviços eletrônicos e digitais do sistema IDPOL (idpol.ac.gov.br) estarão indisponíveis nesta segunda e terça-feira, dias 11 e 12 de novembro. A interrupção afetará, entre outros, o atendimento relacionado à emissão de carteiras de identidade.

Em nota, Junior Cesar da Silva, diretor do Instituto, informou que a equipe técnica já está trabalhando para restabelecer o sistema com a máxima agilidade, garantindo segurança e eficiência no retorno das atividades. “A normalização dos serviços é uma prioridade e estamos tomando todas as medidas necessárias para que as atividades operacionais retornem com segurança e eficiência”, ressaltou.

O Instituto agradeceu a compreensão da população e se colocou à disposição para esclarecer dúvidas sobre a interrupção. Veja a nota abaixo: