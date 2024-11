Secretaria do Patrimônio da União lança Fórum Estadual para Democratização de Imóveis no Acre nesta quarta-feira, 13

A Secretaria do Patrimônio da União do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, realiza a cerimônia de lançamento do Fórum Estadual de Apoio ao Programa de Democratização de Imóveis da União no Acre, nesta quarta-feira, 13, às 14h. O evento contará com a presença da Secretária-Adjunta de Gestão do Patrimônio da União, Carolina Stuchi, e ocorrerá no Auditório da Procuradoria da República no Acre, localizado no prédio do Ministério Público do Acre, na Alameda Ministro Miguel Ferrante, 340, Portal da Amazônia.

O Programa de Democratização de Imóveis da União visa destinar imóveis federais para políticas públicas estratégicas do Governo Federal, em benefício da população, a partir de diálogo federativo e com a sociedade, considerando a função social e ambiental dos imóveis da União. Para apoiar essa iniciativa, foram criados os Fóruns Estaduais de Apoio ao Programa, que são espaços consultivos coordenados pela Superintendência do Patrimônio da União em cada estado.

Esses fóruns buscam estabelecer um canal de diálogo constante e promover a gestão democrática dos imóveis públicos da União, ajudando a Secretaria do Patrimônio da União a cumprir seu papel. Com o apoio das Superintendências Estaduais, o Fórum permite uma gestão mais participativa dos imóveis federais, promovendo o uso desses bens em alinhamento com as necessidades sociais e ambientais do estado.

“É com grande satisfação que vamos inaugurar o Fórum Estadual no Acre. Este evento representa um marco importante, pois reflete o compromisso do presidente Lula com as políticas sociais e com a melhoria da qualidade de vida da população acreana. Através deste fórum, buscaremos assegurar a efetivação do programa Imóvel da Gente, que visa destinar imóveis da União para políticas públicas voltadas à habitação, regularização fundiária e prestação de serviços essenciais. Com o apoio de entes federativos, órgãos públicos e movimentos sociais, vamos garantir uma gestão democrática e transparente dos bens públicos, transformando a realidade de muitas famílias e promovendo um futuro mais justo e inclusivo para o nosso estado”, disse o superintendente da SPU no Acre, Tiago Mourão.